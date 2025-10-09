FOTO: biedribasnams.lv
Šodien 10:33
Liepājā notiks ikgadējā kristīgā konference
Reliģisko lietu komisija 20.oktobrī Liepājā rīko ikgadējo kristīgo konferenci "Sabiedrības pamats - nemainīgās vērtības", kurā mākslīgā intelekta pētnieks Ēvalds Urtāns runās par tehnoloģiju un cilvēciskuma līdzsvaru. Konference ir bez maksas un aicina piedalīties visus interesentus
Pirmdien, 20.oktobrī, plkst.11 Liepājas Latviešu biedrības namā norisināsies Reliģisko lietu komisijas rīkotā ikgadējā kristīgā konference "Sabiedrības pamats - nemainīgās vērtības", informēja pašvaldībā.
Konferencē asociētais profesors, mākslīgā intelekta pētnieks, lektors Ēvalds Urtāns uzstāsies ar lekciju "Mākslīgais intelekts un cilvēciskums: kā saglabāt līdzsvaru".
Konferences dalībnieki uzzinās, kā mākslīgais intelekts var kļūt par palīgu cilvēkiem, nezaudējot empātiju, radošumu un garīgās vērtības. Ar praktisku piemēru palīdzību lektors parādīs, kā digitālās iespējas var izmantot, stiprinot kritisko domāšanu.
Piedalīties aicināts ikviens interesents, aizpildot pieteikšanās anketu līdz 15.oktobrim. Dalība konferencē ir bez maksas.