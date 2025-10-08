Vecākus satrauc nekvalitatīvs ēdiens kādā Rīgas vidusskolā; PVD apstiprina, ka pārkāpumi ir konstatēti
Kāds noraizējies tēvs cēlis trauksmi par ēdiena kvalitāti Rīgas Hanzas Vidusskolā. "Vecāki un skolēni ziņo par pārvārītiem makaroniem, apšaubāmas kvalitātes gaļas izstrādājumiem un porcijām, kas neatbilst veselīgam un sabalansētam uzturam," "Latvijas Avīzei" norāda vīrietis.
"E-klases aptauja parādīja, ka vairāk nekā trešdaļa Rīgas skolēnu nav apmierināti ar ēdiena garšu, izskatu un kvalitāti. Ne mazāk satraucoši ir regulārie PVD konstatētie pārkāpumi – netīras virtuves, trauki un aprīkojums, neatbilstoši uzglabāta pārtika un produkti ar beigušos derīguma termiņu. Pavasarī tika veikti pastiprināti reidi, taču situācija joprojām neuzlabojas," sūdzas vīrietis.
Tāpat viņš norādījis, ka trūkst ziņu par skolā izmantoto produktu izcelsmi un nav zināms, vai tie ir vietējie produkti, vai kādi letāk iepirktie no ārvalstīm. Vīrietis norādījis, ka viņam ir pamatotas raizes par bērnu drošību un veselību un viņš aicinājis Rīgas domi piemērot stingrākus sodus tiem ēdinātājiem, kas nepilda līgumā norādītās prasības.
Medijam atbildi sniegusi arī Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Vineta Grīnberga. Viņa apstiprina, ka Hanzas vidusskolā 2025./ 2026. mācību gada sākumā tika veikta pārbaude, kuras laikā tika konstatēti dažādi pārkāpumi. "Šajā iestādē, uzsākts administratīvā pārkāpuma process un piemērots naudas sods, kā arī ieplānota neatbilstību novēršanas kontrole," skaidro PVD pārstāve.
Viņa norāda, ka PVD veic pārbaudes skolu ēdināšanas blokos trīs reizes gadā, bet, ja tiek saņemtas sūdzības, tad pārbaudes notiek pat biežāk. Viņa norāda, ka pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektors pārbaudes laikā izvērtē higiēnas prasību ievērošanu, izejvielu izsekojamību, ēdienkartes atbilstību uztura normām un porciju svaru. Tiek pārbaudīta arī izmantoto produktu atbilstība zaļā iepirkuma prasībām un tehnoloģiskajām kartēm.
Sūdzības galvenokārt saistītas ar uztura normu pārkāpumiem – skolēni sūdzas par negaršīgu ēdienu, mazām porcijām un neatbilstošu pārtiku tirdzniecības automātos. Higiēnas problēmas skolās skar iekārtu un telpu tīrību, paškontroles dokumentāciju un personāla higiēnu. Bet uztura normu pārkāpumi saistīti ar neatbilstošu ēdienkarti, kas neņem vērā enerģētiskās vērtības un uzturvielu normas, kā arī ar neatļautu pārtikas piedevu izmantošanu.
Uzņēmumu novērtējums tiek publicēts PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā, kas publiski pieejams PVD tīmekļvietnē sadaļā Reģistri > Uzņēmumu reģistrs – https://pakalpojumi.pvd.gov.lv/ipvd/objects.