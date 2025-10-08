2025. gada pirmajos deviņos mēnešos pieaudzis "Vivi" pasažieru skaits
2025. gada pirmajos deviņos mēnešos vilciena pasažieru pārvadātājs Vivi piedzīvojis 11% pasažieru skaita pieaugumu, sasniedzot 16,2 miljonus, vienlaikus saglabājot augstu precizitāti 98,6%.
Strauji pieaug pieprasījums gan elektrificētajās, gan neelektrificētajās līnijās, un tiek ieviesti jauni reisi un intervālu grafiki, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību un ērtības.
2025. gada pirmajos deviņos mēnešos vilciena pasažieru pārvadātāja Vivi pakalpojumus izmantojuši 16,2 miljoni pasažieru – tas ir par 1,7 miljoniem jeb 11% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, kad tika pārvadāti 14,5 miljoni pasažieru.
Vienlaikus vilcienu precizitāte – rādītājs, kas atspoguļo reisu izpildi atbilstoši kustības grafikam – šajā periodā bija 98,6 %, saglabājot Vivi pozīcijas starp precīzākajiem vilciena pasažieru pārvadātājiem Eiropā.
Septembrī pasažieru skaits turpināja pieaugt elektrificētajās dzelzceļa līnijās, kur kursē jaunie Vivi elektrovilcieni. Deviņu mēnešu griezumā populārākā līnija joprojām ir Rīga–Tukums ar 5,9 miljoniem pasažieru un 11% kāpumu, salīdzinot ar šo pašu periodu pērn. Strauju kāpumu joprojām saglabājis arī Skultes virziens, kur ir 16% pieaugums.
Iestājoties rudenim, septembra mēnesī būtisks pasažieru skaita kāpums pret augustu ir vērojams Aizkraukles virzienā, kur pārvadāts par teju 64 tūkstošiem pasažieru vairāk, un Jelgavas virzienā, kur pasažieru skaits pieaudzis par vairāk nekā 44 tūkstošiem. Reaģējot uz straujo pieprasījuma kāpumu līnijā Rīga–Jelgava no šī gada 22. septembra darba dienu maksimumstundās, kad ir vislielākā pasažieru plūsma, kursē seši jauni reisi. Tos nodrošina dīzeļvilcieni, jo papildu elektrovilcienu reisus šajā līnijā nav iespējams veikt VAS “Latvijas Dzelzceļš” elektrificētā tīkla modernizācijas darbu dēļ.
Šī gada deviņos mēnešos pozitīva dinamika vērojama arī neelektrificētajās dzelzceļa līnijās – Siguldas virzienā pasažieru skaits pieaudzis par 14%, bet Daugavpils virzienā – par 7%. Vairāk nekā divas reizes pieaudzis pasažieru skaits maršrutā Lugaži–Valga, apliecinot pieaugošo iedzīvotāju interesi par ērtu starptautisku vilcienu satiksmi Baltijas valstīs.
Septembrī ir pārdotas arī vairāk nekā 2500 “Rīgas vienotās biļetes”, kas ļauj ietaupīt vienu eiro katrā braucienā, ja izmanto gan vilcienu pasažieru pārvadātāja Vivi pakalpojumus, gan “Rīgas satiksmes” transportu. Teju pusi no tām iegādājās Rīga–Tukums maršruta pasažieri, Rīga–Skulte maršrutā pārdotas teju ceturtā daļa no biļetēm, Rīga–Jelgava maršrutā - 15% un Rīga–Aizkraukle maršrutā - 12%.
Lai uzlabotu pieejamību un atvieglotu plānošanu, pakāpeniski tiek ieviesti intervālu grafiki, kuros vilcieni kursē regulāros laika intervālos – piemēram, ik pēc 15 vai 30 minūtēm. Šāds 15 minūšu intervāla grafiks ieviests Jūrmalas virzienā, būtiski atvieglojot pasažieru pārvietošanos un orientēšanos kustības sarakstā.
Vienlaikus notiek arī pasažieru infrastruktūras modernizācija – VAS “Latvijas dzelzceļš” pārbūvē pasažieru platformas, nodrošinot ērtāku un drošāku piekļuvi vilcieniem. Vivi aicina pasažierus regulāri sekot kustību grafika izmaiņām, kas tiek ieviestas dažādu remontdarbu dēļ.
Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar Vivi Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.