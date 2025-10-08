Valmierā uzsāk apkures sezonu
Oktobra sākumā vēsie laikapstākļi veicinājuši apkures sezonas uzsākšanu Valmierā, kur skolas, bērnudārzi un pašvaldības iestādes jau sākušas saņemt siltumu no centralizētās sistēmas, ko nodrošina SIA “Valmieras ūdens”. Uzņēmums ir veicis vairākus uzlabojumus, lai nodrošinātu kvalitatīvu siltumapgādi, un aicina iedzīvotājus sazināties ar apsaimniekotājiem apkures sezonas uzsākšanai.
Oktobra sākumā pieredzētie vēsie un drēgnie laikapstākļi veicinājuši Valmieras pilsētas un Valmieras pagasta Viestura laukuma iedzīvotāju un iestāžu vadītāju vēlmi uzsākt apkures sezonu. Arī šoruden saglabājusies tendence, ka vienas no pirmajām, kas to izdarījušas, ir skolas, bērnudārzi un citas pašvaldības paspārnē esošās institūcijas. Turpinoties rudenīgajiem laikapstākļiem, sagaidāms, ka oktobra mēneša laikā apkures sezona tiks uzsākta gandrīz visos daudzdzīvokļu namos un iestādēs, kurām siltumapgādi nodrošina SIA “Valmieras ūdens”.
SIA “Valmieras ūdens” Siltumtīklu daļas vadītājs Jevgenijs Tihonovs: “Vasaras laikā esam realizējuši vairākus projektus, lai nodrošinātu sekmīgu jauno apkures sezonu. Pieņemta ekspluatācijā siltumtrase Valmierā, Lodes ielā, kopgarumā aptuveni 610 metri, kā arī esam nomainījuši savu laiku nokalpojušos pazemes ventiļus daudzdzīvokļu ēkām Dārza ielā 2 un Beātes ielā 60. Centralizētajai siltumapgādes sistēmai esam pievienojuši jaunus lietotājus, piemēram, jaunuzbūvēto “Liepkalni” uzņēmuma ēku Matīšu šosejā 18, kā arī pašvaldības īres namus Ķieģeļu ielā 11 un 13, turklāt vēl vairākiem objektiem izbūvēti siltumtrases pievadi, lai jau tuvākajā laikā saņemtu siltumenerģiju no centralizētās sistēmas.”
Lai uzsāktu apkures sezonu, iestāžu vadītāji un daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji aicināti sazināties ar sava īpašuma apsaimniekotāju, kurš secīgi veic turpmākās darbības centralizētas apkures sistēmas palaišanai. Jāatzīmē, ka no 2025. gada 1.oktobra SIA “Valmieras ūdens” piemērotais gala tarifs siltumenerģijas lietotājiem ir 78,06 EUR/MWh bez PVN. Noteiktais siltumenerģijas gala tarifs sastāv no siltumenerģijas ražošanas tarifa, pārvades un sadales tarifa, siltumenerģijas tirdzniecības tarifa. Ar tarifa aprēķināšanas metodiku var iepazīties SIA “Valmieras ūdens” interneta vietnē www.valmierasudens.lv sadaļā “Siltumapgādes tarifi”.
SIA “Valmieras ūdens” ir Valmieras novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kas nodrošina centralizētos ūdensapgādes, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus Valmieras pilsētā, Valmiermuižā, Strenčos, Sedā un Mūrmuižā, savukārt centralizēto siltumapgādi – Valmieras pilsētā un Valmieras pagasta Viestura laukumā.