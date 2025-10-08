Liepājas sabiedriskajā transportā strauji kļūst populāras e-biļetes
Septembrī Liepājas sabiedriskajā transportā reģistrēts vēsturiski lielākais e-biļešu lietotāju skaits un pārvadāto pasažieru skaits, kas liecina par strauju pāreju uz ērtu un videi draudzīgu pārvietošanās veidu. Pieaug arī abonementu pieprasījums, kamēr sezonālas izmaiņas samazina vienreizējo biļešu iegādi pie vadītāja.
Septembrī Liepājas sabiedriskajā transportā reģistrēts vēsturiski lielākais braucienu skaits mēnesī, izmantojot e-biļeti – kopā pārvadāti 643 630 pasažieri, kas ir par 29,48 % vairāk nekā augustā.
Elektronisko norēķinu sistēmā līdz šim reģistrējušies jau vairāk nekā 61 862 lietotāji, no kuriem 21 472 aktīvi izmanto e-kartes braucienu reģistrēšanai. Vienlaikus redzams, ka jauno lietotāju skaits salīdzinājumā ar iepriekšējiem mēnešiem samazinās – tas liecina, ka lielākā daļa pasažieru jau veiksmīgi pārgājuši uz jauno e-biļešu sistēmu un to aktīvi izmanto ikdienā.
Pozitīva tendence redzama arī iegādāto e-biļešu statistikā – septembrī iegādātas 127 929 e-biļetes, kas ir par 5,92 % vairāk nekā augustā. Šo pieaugumu lielā mērā veicinājuši valsts atvieglojuma saņēmēji, kuri no augusta beigām savus braucienus var reģistrēt arī elektroniski pie biļešu lasītāja.
Liepājas sabiedriskā transporta uzņēmums atgādina, ka bērni bāreņi un personas ar invaliditāti, vienreiz iegādājoties e-karti, var ērti un vienkārši reģistrēt savus bezmaksas braucienus. Septembrī šādi tika reģistrēti jau 26 817 braucieni, kas veikti ar valsts noteiktajiem atvieglojumiem.
Ar mācību gada sākumu strauji pieaudzis abonementa biļešu pieprasījums. Katras dienas abonementa biļetes – 6 641 iegāde, pieaugums par 42,08 % salīdzinājumā ar augustu. Darba dienu abonementa biļetes – 1 066 iegādes, pieaugums par 31,60 %. Ceturkšņa biļetes – 1 017 iegādes, pieaugums par 22,09 %.
Vienlaikus septembris iezīmē arī sezonālas izmaiņas – līdz ar tūrisma sezonas noslēgumu būtiski samazinājies viena brauciena biļešu skaits, kas iegādātas pie transportlīdzekļa vadītāja – no 14 316 augustā līdz 8 031 septembrī (samazinājums par 43,90 %). Līdzīga tendence vērojama arī īstermiņa abonementa biļetēm. Vienas dienas abonementa biļetes – samazinājums par 31,40 % (no 1 433 līdz 983). Trīs dienu abonementa biļetes – samazinājums par 38,85 %.