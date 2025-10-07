Liepājā ražas svētkos turpinās stiprināt Dienvidrietumu rajona kopienu
Lai stiprinātu Liepājas Dienvidrietumu rajona kopienu, sestdien, 25. oktobrī no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00 pie Baatas tirgus (Klaipēdas iela 104B) notiks kopienas veidošanas un ražas svētki “Ražas ritmi”.
Pasākums ir daļa no Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta “Jaunā Eiropas Bauhaus” projekta “Zināt. Novērtēt. Saglabāt”, ko Latvijā īsteno Liepājas Restaurācijas centrs sadarbībā ar nodibinājumu “Nodibinājums Liepāja 2027” (Liepāja 2027).
Šī gada jūlijā liepājnieki tika aicināti uz bezmaksas aktivitātēm, lai veicinātu kultūras mantojuma saglabāšanu un ilgtspējīgu saimniekošanu. Viens no pasākumiem notika Dienvidrietumu rajonā un bija veltīts kopienas stiprināšanai. Ņemot vērā iedzīvotāju atsaucību, šoruden plānots vēl viens pasākums, kurā tiks rosināta apkaimes aktīvo iedzīvotāju grupas veidošana. Tās mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus savas apkaimes attīstībā un stiprināt viņu piederību.
Pasākumā par muzikālo noformējumu un lustīgiem dančiem rūpēsies Rucavas etnogrāfiskais ansamblis un Rucavas lauku kapela “Paurupīte”. Jaunākajiem svētku apmeklētājiem būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, veidojot dabas zīmogus un ķirbju mošķīšus. Tāpat darbosies tirdziņš, kurā iegādāties vietējo meistaru rokdarbus un citus rudens labumus.
Dalība ir bez maksas.
Pasākumā tiks veikta fotografēšana un/vai video filmēšana. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti pasākuma, Liepājas Restaurācijas centra un nodibinājuma “Nodibinājums Liepāja 2027” publicitātes nolūkos. Atrodoties pasākuma norises vietā, jūs apliecināt, ka esat informēts par to, ka tiekat iekļauts/a audio vai vizuālajā materiālā.
Par projektu:
EIT kopienas Jaunais Eiropas Bauhaus (NEB) tiek finansēts par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta līdzekļiem, un tas atbalsta iedzīvotājus, vietējās iniciatīvas un jaunuzņēmumus, kas iemieso Eiropas Komisijas Jaunā Eiropas Bauhaus kustības pamatvērtības – ilgtspējību, iekļautību un skaistumu –, veicinot uzņēmējdarbības izveidi un attīstību, finansējumu, mentorēšanu un tīklošanos.
Programma “Enhance NEB” atbalsta veiksmīgu projektu mērogošanu un atkārtošanu, kas iepriekš tika finansēti programmās “Connect NEB” vai “Co-create NEB”. To īsteno EIT kopiena Jaunais Eiropas Bauhaus, un finansējumu nodrošina Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts. Programma finansē pilsētu, reģionu vai pašvaldību un vietējo organizāciju konsorcijus, lai paplašinātu vai pielāgotu iniciatīvas, kas pārveido apbūvēto vidi atbilstoši NEB vērtībām – ilgtspējībai, iekļautībai un estētikai.
Liepājas Restaurācijas centrs kopš 2023. gada ir Jaunā Eiropas Bauhaus programmas oficiālais partneris Latvijā. “Finansiālais atbalsts saņemts Kurzemes plānošanas reģiona īstenotās “Kurzemes kultūras programma 2025” ietvaros VKKF mērķprogrammā “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma”.