Remontdarbu dēļ oktobrī būs izmaiņas Tukuma virziena vilcienu kustībā
VAS “Latvijas dzelzceļš” no 3. līdz 16. oktobrim veiks elektrificētā tīkla modernizācijas darbus Tukuma līnijā, kas ietekmēs vilcienu kustības grafiku un pasažieru pārvadājumus posmā Dubulti–Sloka un Tukums I–Tukums II. Lai nodrošinātu ērtāku pārvietošanos, daļā reisos tiks izmantoti autobusi, bet par visām izmaiņām pasažieri tiks savlaicīgi informēti.
No šī gada 3. līdz 16.oktobrim VAS “Latvijas dzelzceļš” veiks elektrificētā tīkla modernizācijas darbu pirmo posmu Tukuma līnijā, kas ietekmēs pasažieru pārvadājumus. Vilcienu kustības grafiks ir mainīts posmā Dubulti–Sloka, bet maršruta pēdējā pieturā no Tukums I līdz Tukums II atsevišķos reisos pasažierus pārvadās ar autobusu.
Vilcienu kustība maršrutā Rīga–Dubulti un Dubulti–Rīga arī remontdarbu laikā saglabāsies ierastajā intensitātē – maksimuma stundās, kad ir vislielākā pasažieru plūsma, vilcieni kursēs aptuveni ik pēc 15 minūtēm, bet pārējā laikā – reizi 30 minūtēs.
Vilcienu kustības intensitāte būs samazināta posmā no Dubultiem līdz Slokai (abos virzienos) – no aptuveni diviem reisiem stundā uz vienu reisu stundā. Vienlaikus viens reiss maršrutā Rīga–Sloka abos virzienos tiks pagarināts līdz pieturvietai Tukums I.
Vilcienu intensitāte līdz Tukumam saglabāsies līdzīgā apjomā, kā līdz šim, bet pēdējos trīs vakara reisos no Rīgas un pirmajos trīs rīta reisos no Tukums II pārvadājumus visa maršruta garumā, kā ierasts, veiks elektrovilcieni. Šajā periodā pārējā laikā elektrovilcieni kursēs līdz pieturai Tukums I, kur pie stacijas pasažierus gaidīs autobuss, lai nogādātu viņus galapunktā – stacijā Tukums II. Braucot pretējā virzienā, autobuss pasažierus vedīs no pieturas Tukums II uz Tukums I, kur viņi varēs turpināt ceļu ar elektrovilcienu līdz Rīgai.
Braucienam būs derīgas iegādātās vilciena biļetes. Remontdarbi tiek īstenoti vairākos posmos, un katrā no tiem paredzētie vilcienu kustības ierobežojumi atšķirsies. Visi iesaistītie plāno un organizē izmaiņas tā, lai pasažieri pēc iespējas mazāk izjustu neērtības. Grafiks var mainīties atbilstoši remontdarbu norisei, taču par visām izmaiņām pasažieri tiks savlaicīgi informēti.
"Vivi" tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas. Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar "Vivi" Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.