FOTO: Operetes teātrī pirmizrādi piedzīvo Lehāra “Džudita” - operete ar operas dvēseli
Vakar, 3. oktobrī, Latvijas skatītājiem bija iespēja piedzīvot pirmizrādi Franča Lehāra operetei ‘Džudita’, kas pēc tās izrādes saņēma stāvovācijas. To par godu komponista 155. dzimšanas dienai iestudējis Operetes teātris. Iestudējumu veido austriešu režisors Gernots Kranners, kopā ar domubiedru grupu: scenogrāfu Hervigu Liboviczki (Austrija), kostīmu mākslinieci Aleksandru Brandneri (Vācija) un režisora asistenti – mums zināmo operas dīvu Sonoru Vaici.
“Nest pasaulei Austrijas, manas dzimtenes, kultūru vienmēr ir bijis mana mūža sapnis. Ar operetes Džudita iestudēšanu Latvijā esmu sevi bagātinājis, esmu piedzīvojis to, cik izcili dziedātāji šeit dzīvo un cik brīnišķīgi mūziķi prot iekarot cilvēku sirdis ar mūzikas spēku. Ceru, ka šis iestudējums sniegs klausītājiem jaunas atklāsmes un dzīvesprieku,” stāsta režisors Gernots Kranner.
“Jau ilgāku laiku auklēju ideju iestudēt Latvijā Franca Lehāra Džuditu, lai tā uzplauktu
sadarbībā ar austriešu režisoru Gernotu Kranneru, kurš ir žanra eksperts, saprot vokālo specifiku, vienlaikus ir arī profesionāls dziedātājs, aktieris, dejotājs. Ar lieliem panākumiem Džuditu jau iestudējis Lehāra festivālā Bādišlā, Austrijā.
Priecājamies, ka režisors atrada laiku iestudējumu veidot Latvijā. Džudita – pasakaini skaista mūzika un patiess, ekspresīvs stāsts, kas uzdod daudz jautājumus par brīvību, mīlestību un izvēlēm,” par jauniestudējumu stāsta Operetes teātra vadītāja producente Agija Ozoliņa-Kozlovska.
Francs Lehārs (1870–1948) par“Džuditu” pats ir teicis, ka šī operete viņa daiļradē izceļas ar nopietnāku, dramatiskāku raksturu nekā lielākā daļa viņa iecienīto, vieglāko operešu. Komponists uzsvēris, ka “Džudita” ir robeždarbs starp opereti un operu, jo tajā ir gan kaislīga, dramatiskā mīlas līnija, gan spēcīgs, gandrīz verdikta cienīgs fināls. Autors vēlējies radīt opereti, kurā lirika un drāma savijas tik cieši, ka robeža starp žanriem kļūst neskaidra. Tādēļ “Džuditu” dažkārt dēvē arī par “opereti ar operas dvēseli”.
Titullomā – Anta Jankovska (Itālija) vai Anastasija Dolgoņenko. Oktavio lomā – Dainis Skutelis vai Juris Jope. Piedalās solisti Jolanta Strikaite, Patrīcija Kozlovska, Emīls Kivlenieks, Nauris Indzeris, Inmārs Sikle, Henrijs Kozlovskis, kā arī koris, dejotāji un simfoniskais orķestris.
Diriģents – Atvars Lakstīgala, diriģenta asistents – Artūrs Plaudis, horeogrāfe – Ieva Kemlere. Izrāde veidota ar Evitas Mamajas latviskojumu. Opereti būs iespēja baudīt Rīgā VEF Kultūras pilī, Ventspilī teātra namā ''Jūras vārti'', koncertzālē Cēsis un Liepājas teātrī un gadu mijā Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”. Informācija par biļetēm Džudita | operete - biļetes Biļešu Paradīzē.