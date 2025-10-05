Pieņemts likums, kas ļaus būvēt Baltijas aizsardzības līniju bez birokrātijas
Saeima galīgajā lasījumā pieņēmusi Pretmobilitātes likumu, kas paredz austrumu robežas nostiprināšanu, atvieglojot infrastruktūras izbūvi bez liekas birokrātijas. Likums ļaus ātrāk īstenot Baltijas aizsardzības līniju un tā dēvēto dronu sienu pierobežā, vēsta 360TV Ziņas.
Deputāts Raimonds Bergmanis (Apvienotais saraksts) norādīja, ka šis lēmums ir atbilde prezidenta aicinājumam rīkoties steidzami un vienoti. Viņš uzsvēra, ka Baltijas valstīm nepieciešams ātri radīt drošības infrastruktūru, līdzīgu tai, ko Ukrainā jau veido kara apstākļos.
Likums paredz prettanku grāvju izbūvi, šķēršļu izvietošanu un citus aizsardzības pasākumus Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, Ludzas un Smiltenes novados. Aizsardzības ministrija skaidro, ka kopumā tiks atsavināti ne vairāk kā 2000 hektāri zemes, un puse no šiem īpašumiem pieder valstij vai pašvaldībām. Privātpersonu īpašumus plānots iegādāties par atlīdzību, un tajos nav dzīvojamo māju.
Opozīcijas pārstāvji gan uzskata, ka jaunais regulējums radīs kaitējumu pierobežas iedzīvotājiem. Deputāte Svetlana Čulkova (Stabilitātei!) norādīja, ka likums nozīmē brutālu zemju atsavināšanu un neesot orientēts uz cilvēku drošību.
Par Pretmobilitātes likumu balsoja 75 deputāti, bet pret to bija 12, galvenokārt no partijas “Stabilitātei!”.