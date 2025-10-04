ĀM: Latvijas valstspiederīgie nav vērsušies pēc palīdzības saistībā ar plūdiem Bulgārijā
Latvijas valstspiederīgie nav vērsušies pēc palīdzības saistībā ar plūdiem Bulgārijā, informēja Ārlietu ministrijas (ĀM) preses sekretāre Diāna Eglīte.
ĀM aicina ārkārtējā situācijā nekavējoties sazināties ar ĀM Konsulārā departamenta diennakts dežurantu pa tālruni: +371 26 33 77 11.
Jau ziņots, ka spēcīgu lietavu izraisītos plūdos Bulgārijas Melnās jūras piekrastē gājuši bojā trīs cilvēki, paziņojušas varasiestādes.
Melnās jūras kūrortā Elenitē viesnīcu kompleksā tika atrasts kāda vīrieša līķis, bet abi pārējie plūdu upuri ir glābēji.
Ārkārtējais stāvoklis izsludināts vairākās pašvaldībās Bulgārijas dienvidaustrumos un ziemeļrietumos.
Sociālajās platformās izplatītie video liecina, ka dubļainu ūdens straumes aizskaloja automašīnas vienā no galvenajām Elenites ielām.
Sestdien situācija plašākā Burgasas kūrortu reģionā tiek raksturota kā stabila un dzīve atgriežas ierastajā ritmā.
Plūdi Eleniti skāra pēc tam, kad dažu stundu laikā uz vienu kvadrātmetru nolija aptuveni 230 litri lietus, radot divus milzīgus ūdens viļņus, kas appludināja viesnīcas, mājas un ielas.