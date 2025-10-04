Lietavu izraisītos plūdos Bulgārijā trīs bojāgājušie
Spēcīgu lietavu izraisītos plūdos Bulgārijas Melnās jūras piekrastē gājuši bojā trīs cilvēki, paziņoja varasiestādes.
Melnās jūras kūrortā Elenitē viesnīcu kompleksā tika atrasts kāda vīrieša līķis, bet abi pārējie plūdu upuri ir glābēji.
Ārkārtējais stāvoklis izsludināts vairākās pašvaldībās Bulgārijas dienvidaustrumos un ziemeļrietumos.
Sociālajās platformās izplatītie video liecina, ka dubļainu ūdens straumes aizskaloja automašīnas vienā no galvenajām Elenites ielām.
Sestdien situācija plašākā Burgasas kūrortu reģionā tiek raksturota kā stabila un dzīve atgriežas ierastajā ritmā.
Plūdi Eleniti skāra pēc tam, kad dažu stundu laikā uz vienu kvadrātmetru nolija aptuveni 230 litri lietus, radot divus milzīgus ūdens viļņus, kas appludināja viesnīcas, mājas un ielas.
Carevas kūrortā piedzīvoti otrie plašie plūdi divu gadu laikā. Spēcīgā lietus dēļ pārplūda upes. Netālu no Izgrevas sabruka tilts, tādēļ slēgts ceļš uz Malko Tarnovu.
Zem ūdens palika veselas ēkas un transportlīdzekļi, bet desmitiem automašīnu tika ieskalotas jūrā. Iedzīvotāji un tūristi patvērumu meklēja ēku augšējos stāvos.
Vides aizstāvji jau gadiem ilgi ceļ trauksmi par būvniecību Melnās jūras piekrastē, norādot, ka tā pastiprina postījumus dabas katastrofu laikā.