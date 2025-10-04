Laulību ceremonija Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā./Ilustratīvs attēls.
Sabiedrība
Šodien 14:13
Precējušos skaits Latvijā gada sākumā - publiskoti jaunākie dati
Šā gada sākumā Latvijā precēti bija 674 767 iedzīvotāji, kas bija par 1% mazāk nekā 2024. gada sākumā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes sniegtā informācija.
Vienlaikus 790 944 iedzīvotāji bija neprecēti, un tas bija par 0,8% mazāk nekā pagājušā gada sākumā. Šķirtas laulības bija 236 613 iedzīvotājiem, bet vēl 149 998 cilvēki ir atraitņi. Vēl 4160 iedzīvotāju ģimenes stāvoklis gada sākumā nebija zināms.
Dati rāda, ka neprecētu vīriešu Latvijā šā gada sākumā bija vairāk nekā šādā statusā esošu sieviešu - attiecīgi 417 557 un 373 387. Precēti bija 332 611 vīrieši un 342 156 sievietes.
Šķirts ģimenes stāvoklis šā gada sākumā bija reģistrēts 86 620 vīriešiem un 149 993 sievietēm. Savukārt sieviešu - atraitņu bija 5,7 reizes vairāk nekā vīriešu - atraitņu. Proti, 2025.gada sākumā Latvijā bija 22 311 atraitņi un 127 687 atraitnes.