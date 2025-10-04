Āfrikas cūku mēra skartajā "Baltic pork" teritorijā aprakti cūku līķi
Cūku līķu utilizēšana, tos aprokot uzņēmuma SIA "Baltic Pork" teritorijā, ir saskaņota gan ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD), gan Valsts vides dienestu (VVD), norāda PVD Dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītājas vietnieks Mārtiņš Seržants.
Kā informēja PVD, cūku līķu utilizēšana notiek stingrā PVD uzraudzībā - vietā, kur ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi, lai šis process noritētu droši. Visi rakšanas darbi piektdien ir pabeigti.
Lai gan sākotnēji netika izskatīta Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojuma dēļ likvidēto dzīvnieku iznīcināšana, tos apglabājot, vienīgā Latvijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes uzņēmuma jauda izrādījās nepietiekama, lai šādu apjomu cūku līķu utilizētu pietiekami operatīvi, tādēļ ir atļauts nelielu daļu - aptuveni piektdaļu - no nogalinātajiem dzīvniekiem utilizēt, tos aprokot, skaidro Seržants.
Viņš norāda, ka šāds lēmums pieņemts ne tikai blakusproduktu uzņēmuma nepietiekamās jaudas dēļ, bet arī tādēļ, ka "cūkas novietnē turpina mirt mokošā nāvē no vīrusa un slimības izplatības riski ir augsti".
Dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumu gadījumos arī šāds utilizēšanas veids ir atļauts un tiek praktizēts, piebilst PVD pārstāvis.
Portālam "Delfi.lv" iesūtītajos aculiecinieku video redzama aktivitāte "Baltic Pork" teritorijā - tur strādā smagā tehnika, ekskavators, izraktas bedres un izbērti cūku līķi.
Šogad Latvijā reģistrēti kopumā 11 ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs, kurās ir kopumā vairāk nekā 28 000 cūku. Tāpat slimība konstatēta divās komercfermās - SIA "Nygaard International" cūku novietnē ar 4900 cūkām Talsu novada Ģibuļu pagastā un "Baltic Pork" cūku novietnē ar vairāk nekā 23 000 cūkām Ogres novada Lauberes pagastā.
Septembra vidū valdība no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīra 696 000 eiro Lauku atbalsta dienestam, lai kompensētu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu uzņēmumam SIA "Grow Energy" radušos izdevumus, kas radušies, likvidējot cūkas ar ĀCM inficētajā "Baltic Pork" novietnē.
"Baltic Pork" apgrozījums pagājušajā gadā bija 13,585 miljoni eiro, kas ir par 4,7% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās par 14,4% un bija 2,896 miljoni eiro.
"Baltic Pork" reģistrēta 2000.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2,505 miljoni eiro. "Baltic Pork" īpašnieki ir Norvēģijas "Mork Engebretsen Invest" (71,57%) un "SE Agro Holding" (28,43%), savukārt kompānijas patiesie labuma guvēji ir divi Norvēģijas pilsoņi Ūve Henriks Merks Ēks un Sveins Engebretsens.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.