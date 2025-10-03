Sveic Jelgavas autobusu parka 2 000 000. pasažieri
Šogad SIA “Jelgavas autobusu parks” svinēja divmiljono pasažieri, jelgavnieci Intu, kurai par godu pasniedza 60 bezmaksas braucienu abonementu, atzīmējot sabiedriskā transporta popularitāti un kvalitāti pilsētā.
Šodien SIA “Jelgavas autobusu parks” (JAP) valdes loceklis Gints Burks kopā ar Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieku Aigaru Rubli sveica šī gada divmiljono pasažieri – jelgavnieci Intu. Par šo īpašo notikumu viņai pasniegta abonementa biļete jeb e-karte ar 60 bezmaksas braucieniem, kas saņēmējai sagādā lielu prieku, jo autobusu izmanto gandrīz katru dienu.
Divmiljono pasažieri reģistrēja 15. septembrī plkst. 5.39, 7. maršruta autobusā reisā “Meiju ceļš–Kārniņi”, kur Inta norēķinājās ar abonementa e-karti. JAP un pašvaldība publicēja informāciju Jelgava.lv, sociālajos tīklos un 7. maršruta autobusos, aicinot atsaukties konkrētās e-kartes īpašnieku. “Kad šoferis lūdza pārbaudīt kartes numuru, domāju, ka tas ir joks. Taču izrādījās, ka laimīgā karte patiešām bija mana. Es sešas dienas nedēļā no Ģintermuižas rajona braucu uz darbu Zemeņu ielā un atpakaļ – vismaz 12 reizes nedēļā,” stāsta Inta, piebilstot, ka 60 bezmaksas braucieni ir patīkams pārsteigums un lieliska dzimšanas dienas dāvana, kas tuvojas. “Maciņš to noteikti sajutīs,” smaidot piebilst divmiljonā pasažiere.
Inta atzīst, ka ir apmierināta ar pilsētas sabiedrisko transportu un tā apkalpošanas līmeni. “Protams, kā ikvienam, arī šoferiem ir dienas, kad seja ir nopietnāka, un citas, kad smaids ir plašāks, taču es vienmēr esmu nokļuvusi galamērķī. Bieži priecājos par šoferu cilvēcību. Piemēram, reiz kādai kundzei, kāpjot autobusā pie dzelzceļa stacijas, izkrita jaka, ko viņa pamanīja tikai pēc tam, kad autobuss bija aizbraucis. Šoferis apstājās un pagaidīja, kamēr viņa atgriezās pēc jakas,” dalās Inta savā pieredzē.
Vērts pieminēt, ka miljons apkalpotais pasažieris 2025. gadā tika reģistrēts 26. aprīlī plkst. 8.42, braucot ar 1. maršruta autobusu no pieturas “Centrs” uz 4. līniju.
Pirmajā gadā JAP pārvadāja 2,9 miljonus pasažieru, bet kopējais nobraukums 20 maršrutos sasniedza 1,99 miljonus kilometru. Šobrīd JAP maršrutu apkalpošanai izmanto 40 autobusus, no kuriem četri ir bezizmešu elektroautobusi, bet viens – ar ūdeņradi darbināms. Ikdienā uzņēmumā strādā 78 autobusa vadītāji.