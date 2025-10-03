Bērnam skolā atņēma visu naudu...ko darīt?
Platformā “Threads” lasāma diskusija par ļoti nepatīkamu notikumu skolā. Ilze raksta, ka viņas dēlam mūzikas skolā vienaudži atņēmuši Miķeļdienas tirdziņā ietirgoto naudu. Krimināli notikumi risinājušies arī vispārizglītojošā skolā tirdziņa laikā, kurā notiekošais neticis pienācīgi pieskatīts. “Pie mazajiem (2.–4. klase) nāca lielie un atņēma preci un naudu, draudēja nosist, spriežot pēc vēstules vecākiem, kurā aicina pārrunāt ar saviem bērniem tā vairs nedarīt,” raksta māte.
Spriežot pēc ierakstiem, laupīšana notikusi Ulbrokas skolās. Ilze spriež: “Varbūt nevajag neko tādu rīkot, ja nav pieaugušo, kas pieskata. Lai tirgojas katrs savā klasē un maksā ar zīlēm un kastaņiem vai uzzīmēto papīra naudu.” Diskusijā daudzi norāda, ka noteikti jāvēršas Valsts policijā, to atgādina arī paši likumsargi.
Atvars: “Šī ir vardarbība... Skolā. Ir jāraksta iesniegums direktorei... Un jāprasa, kas un kā tiks darīts, lai vairs neatkārtotos. Iesniegums policijai, bāriņtiesai, pašvaldības izglītības pārvaldei. Šis nav gadījums, kurš jārisina skolotājai.”
Valsts policija: “Labdien! Vai esat vērsusies Valsts policijā ar oficiālu iesniegumu par notikušo? Ar sociālo tīklu ierakstiem ne vienmēr ir pietiekami, lai policija spētu uzsākt procesus.”
Ligita: “Pag, tirdziņš te nav vainīgs. Nākamreiz tā būs kabatas nauda, telefons, rotaļlieta, jebkas. Ir dzirdēts, ka bērnu piespiež iet uz bankomātu un noņemt no kartes kabatas naudu. Lasu un nesaprotu – tā ir zādzība. Krimināls pārkāpums. Te nav “parunāsim ar skolotāju”, te ir viss pa nopietno, es teiktu, ka ar policijas iesaisti, ja skola šo operatīvi nerisina.”
Uldis: “Mūzikas skolā šitāds kontingents? Jauna gangsteru paaudze veidojas. 90tie atgriežas.”
Sandra: “Vaina nav tirdziņā, bet jauniešos, kuri apzaga! Tad jau vecāki arī kabatas naudu skaidrā nevar dot.”
Māris: “Tikai policija.”
Iveta: “Tur uzreiz iesniegums policijā! Zvans uz policiju, ka bērnam uzbrukts, vai e-iesniegums.”
Konstantīns: “Ulbrokas vsk? Tur tak visu mēģinās noklusēt... Tur tak vadībai attieksme: Šerifam Indiāņu problēmas ir pie kājas. Normālā skola nerakstītu vēstules eklasē ar lūgumu “pārrunāt ar bērniem”, bet sauktu pie atbildības. Kāpēc pieķertus pīpētājus nodod policijai, bet zagļus nē?”
Ilze: “Šausmas! Izklausās pēc kaut kādas nepilngadīgo kolonijas, nevis skolas.”
Viesturs: “S... jums tā mūzikas skola, kur tādas lietas notiek. Interesanti kura? Mūzikas skolās parasti nav tāda “publika”.”
Ilze: “Tas varēja notikt arī laukumiņā vai autobusā. Tās dienas notikumu skolā sekas visticamāk.”
Roberts: “Laupīšana. Tas ir nopietns pants. Un nav svarīgi, kas un cik atņēma. No 14 gadiem iestājas kriminālatbildība.”
Anete: “Obligati roksti īsnīgumu policejī. Ite jer gon emocionala, gon fiziska vardarbeiba pret bārnu + apzagšana. Lai policeja skaidroj lītas apstuokļus i izlemj pec sovim īskotim, kam keids sūds pīzanuokās voi nā. Bet Tovs uzdevums jer policeju par itū informeit par vysom detaļom. Lai bārnim jer muoceiba par itaidom izdareibom i reali apzagšanu. Napīkreitu,ka nav jāgas ziņūt policijai. Myusu sātai nūzoga vairuokom mašinom spūguļus. Zagļus atroda ar vysim spūguļim.”
Silvija: “Viennozīmīgi iesniegumi policijā par abiem gadījumiem. To visu latvija.lv var izdarīt.”
Zaiga: “Rīga! Nesaku, ka mazpilsētā nenotiek, bet te tās lietas risina ātrāk, un tajā pašā dienā ir zvans gan skolotājai, gan vecākiem, un tad jau tālāk pēc reakcijas, jo visi viens otru pazīst un vainīgos ātri sazīmē. Ir arī drusku vairāk bail šādi izrīkoties, jo zina, ka atpazīs un tik viegli vainu nenoslēpsi.”
Cozyhemphouse: “Nē, nav šoreiz Rīga. Mums tā notiek Ulbrokas vidusskolā. Mums vispār tur ik pa laikam viss kaut kas notiek…”
Lote: “Ja jūs nerakstīsiet iesniegumu, tad huligāni sapratīs, ka šim var darīt pāri, bet skolas vadība teiks – fū, viss norima.”
Silvija: “Īstenībā skola baigi daudz arī nevar izdarīt. Iesniegums policijā ir jāraksta vecākiem. Un tad jau policija risinās tālāk. Bet jā, tas ir jādara, pietiek tolerēt visatļautību. Ar pirksta pakratīšanu būs pa īsu.”
Zane: “Ja vecāki neaudzina, kolonija palīdzēs. Bet ja nopietni, nu, kādā veidā ienāk doma izspiest naudu sīkajiem.”
Liesma: “Kā kādā? Paskaties amerikāņu filmas, tāds pats scenārijs, “lielie huligāni” piespiež sīkos pie sienas un atņem visu, kas ir, kurš neklausa, to piekauj, iemauc wc podā utt.”
Didzis: “Vai iesniegums policijai ir jau uzrakstīts? Šim postam ir 0 vērtība, ja neseko iesniegums. Nekādas pārrunas nepalīdzēs, naivums kaut kāds.”
Santa: “Vispārizglītojošā skolā nav kameras gaiteņos? Vai tirgojas tikai klasēs? Mūsu skolā ir gaiteņos kameras, tur varētu mēģināt skatīties, vai kaut ko neredz.”
Putnumeitene: “Liepājā arī vienā skolā esot vairākiem bērniem somas iztīrītas no ietirgotās naudas. 3. klase!”
Annija: “Manam dēlam vienkārši nozaga naudu, 5 eiro, iedevu, lai nopērk kaut ko, jo nevarēju sagatavot tirgojamo materiālu veselības dēļ, P.S. Arī 3. klase, Liepāja.”
Jolanta: “Tas nav normāli. Iespējams, rakstītu policijā iesniegumu par notikušo. Lai tiek policija galā ar bērnu vecākiem.”
Durkas dežurants: “Bērnu psihologs-narkologs jāiesaista. Jānoskaidro, vai nauda nav nodzerta kolās un enerģētiķos.”
Liesma: “Sen saltos gan jau nopīpēta.”
Arta: “Mūsu skolā viss norit bez problēmām. Vai tagad pēkšņi pielāgoties zagļiem un aizklapēt pasākumu?! Katram jārīkojas atbilstoši likumam.”
Oksana: “Vajag strādāt ar šiem “lielajiem”. Ir jāseko sankcijām, nevis nevajag rīkot. Lietas ir jārisina, nevis jābēg.”
Mārtiņš: “Nu, ja sasnieguši 14 gadus, tad krimināllietu, ja mazāk, tad jau laikam neko nevar tādiem padarīt.”
Silvija: “Var, var, vecākus paņemt pie dziesmas var. Personīgajā lietā ierakstu dabūt var. Ir tikai cietušajiem neatlaidīgi jārīkojas.”
Ainārs: “Bet tie vecākie ir zināmi 100 punktu, un tiem ir vecāki ar uzvārdiem. Kādreiz lietas nokārtoja vecākie brāļi un visu uzreiz atdeva. Vai vecāki lietas nokārto. Ir pieredze…”
Inga: “Vāks! Kā jau visi te saka, nevajag to atstāt bez sekām. Jāvēršas skolā, lai risina.”
Durkas dežurants: “Apvienoties A, B, C klasei, un tos lielos fiziski motivēt. Var uzsēdināt uz skaitītāja.”
Ilze: “Es viņus paņemtu un ar pliku pakaļu sarkano skudru pūznī iesēdinātu. Kur vecāki skatās, nākamie potenciālie zagļi.”
Samuel: “Visiem jāatgriežas no visiem saviem grēkiem un jāpieņem Jēzus Kristus par savu vienīgo glābēju un Pestītāju, ka var iemantot mūžīgo dzīvību.”
Lote: “Izskatās, ka dažās skolās viņš vienīgais palicis, pieaugušo un likumu, kuri aizsargātu bērnus, tur nav.”
lady.waspy: “Varbūt jāpaceļ jautājums par direktora kompetenci? Par to, ka sociālais pedagogs neko nav darījis, lai nenotiktu šādas situācijas.”
Heino: “A es domāju ka Stambulas konvencija strādā pilnā sparā.”
Sandis: “Vecie labie, nemirstīgie 90tie.”
Olafs: “Liepājas cietums.”