Smiltēns: JV izvēlas pseidoproblēmas, lai novērstu uzmanību no vājā budžeta projekta
Vadošais politiskais spēks "Jaunā vienotība" (JV) izvēlas publiski risināt pseidoproblēmas, lai novērstu sabiedrības uzmanību no vājā un slikti sagatavotā nākamā gada valsts budžeta projekta, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja opozīcijā esošā "Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas deputāts Edvards Smiltēns.
Šādu viedokli viņš pauda kontekstā ar pēdējās nedēļas politiskajām nesaskaņām, kas izraisījās pēc tam, kad koalīciju pārstāvošā Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) Saeimas balsojumā pieslējās opozīcijas iniciatīvai par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Uz norādi, ka opozīcija gan pati aktualizēja jautājumu par Stambulas konvenciju, Smiltēns atbildēja, ka ir pienācis īstais laiks izvērtēt, kas pēc būtības tiek darīts problēmu novēršanā. "Un tas ir lielisks veids ienest jautājumu dienaskārtībā un panākt to, ka ministrijas atskaitīsies un tagad ieraudzīs to sauso atlikumu, ko vardarbības novēršanai ir izdarījusi Tieslietu ministrija, Kultūras ministrija, Izglītības [un zinātnes] ministrija, Labklājības ministrija un citas," pauda politiķis.
Viņš uzskata, ka Latvijā problēmu risināšana bieži notiek tikai "uz papīra" un publiskās diskusijās, bet ne praksē. Smiltēns aicināja paraudzīties, piemēram, uz to, ko pašreizējā Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) ir izdarījusi, lai novērstu vardarbību pret sievietēm. "Es atgādināšu - [Leons] Rusiņa kungs noslepkavoja šo sievieti tieši tad, kad Evika Siliņa bija labklājības ministre," norādīja opozīcijas deputāts.
Viņaprāt, JV taktika ir ar dažādiem citiem jautājumiem novērst uzmanību no tā, cik vājš un katastrofāls ir nākamā gada valsts budžeta projekts. Smiltēns uzsvēra, ka valsts tēriņi ir "vienkārši vājprātīgi" un ka budžeta deficīts tūlīt sasniegs 55% no iekšzemes kopprodukta.
Kritizējot nākamā gada valsts budžeta projektu, AS politiķis vairākkārt pauda, ka jebkādi ietaupījumi, kurus valdošā koalīcija tā sauc, patiesībā ir fikcija, kas panākta, "uz papīra" pārliekot finanses no vienas budžeta pozīcijas citā. Pēc Smiltēna domām, nav arī pamata valsts nākamā gada ieņēmumu un izdevumu plānu saukt par drošības budžetu, jo faktiski drošībai tajā ir atvēlēta tikai neliela daļa, salīdzinot ar citiem izdevumiem un valsts ārējā parāda pieaugumu.
AS politiķis uzskata, ka, plānojot valsts budžetu, vispirms būtu patiesi "jānocērt tauki" jeb jāatbrīvojas no gadu gaitā pieaugušajiem tēriņiem dažādās pozīcijās, kurās auditori un revidenti ir saskatījuši iespējas kaut ko efektivizēt un optimizēt, un ietaupītie resursi būtu jāpārvirza drošībai, aizsardzībai un ekonomikas stiprināšanai.
Smiltēns uzskata, ka, gatavojot valsts nākamā gada budžetu, JV patlaban domā vienīgi par to, kā saglabāt varu un noturēt šo "15 gadu laikā veidoto impēriju", lai aizvilktu līdz vēlēšanām, "bet pēc tam - kaut vai ūdens plūdi". Politiķis domā, ka tādā veidā valsts nespēs izdzīvot ilgi.
Opozīcijas politiķa skatījumā valdošajā koalīcijā patlaban veidojas "toksiska un vardarbīga vide", bet valdības vadītāja Siliņa piedzīvo "katastrofālu uzticības krīzi" gan sabiedrībā, gan partneru lokā. Varbūt ir pienācis laiks šo neprātu izbeigt un pavērt ceļu kvalitatīvām pārmaiņām, sprieda deputāts. "Kad šis viss kritīs, tad AS būs faktiski jāienāk situācijā, kad gan no budžeta viedokļa, gan no ilgtermiņa politikas viedokļa būs radušās diezgan lielas drupas šīs politikas rezultātā. Mēs to apzināmies un mēs esam tam gatavi," sacīja Smiltēns.