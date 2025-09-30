Valdība atbalsta ieceri palielināt autoceļu lietošanas nodevu kravas transportlīdzekļiem
Otrdien, 30. septembrī, valdība atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) rosinātās izmaiņas Autoceļu lietošanas nodevas (ALN) likumā, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi, autoceļiem un uzlabotu transporta sistēmas efektivitāti.
Latvijā autoceļu lietošanas nodeva tiek piemērota smagajiem kravas transportlīdzekļiem ar maksimālo pilno masu virs 3 tonnām, kas pārvietojas pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. ALN ieņēmumi tiek novirzīti valsts autoceļu uzturēšanai un attīstībai.
Likmju paaugstināšana paredz nodrošināt taisnīgāku līdzdalību infrastruktūras izmaksu segšanā – jo lielāka transportlīdzekļa radītā slodze uz autoceļiem, jo lielākam jābūt attiecīgajam maksājumam. Paaugstinātās likmes vienlaikus kalpos arī kā instruments zaļākas un efektīvākas loģistikas ieviešanai, veicinot pārorientēšanos uz kombinētajiem pārvadājumu veidiem vai dzelzceļa izmantošanu, kur tas ir iespējams.
Izmaiņas likumā paredz arī to, ka bezemisiju transportlīdzekļi tiks atbrīvoti no ALN maksājuma. Šī pieeja kalpos kā papildu stimuls pārvadātājiem investēt videi draudzīgākās tehnoloģijās un paātrinās pāreju uz klimatneitrālāku autoparku saskaņā ar Eiropas zaļo kursu.
Līdztekus ALN likmju palielināšanai, noteiktas izmaiņas arī autoceļu sarakstā, uz kuriem attieksies ALN. Tādējādi tiks novērsta iespēja izvairīties no ALN maksājuma, apzināti izvēloties maršrutus, kas šobrīd atrodas ārpus nodevas piemērošanas teritorijas.
Tāpat ALN tiks attiecināta uz visiem autoceļa posmiem, kas ved uz Terehovas, Grebņevas un Pāternieku robežšķērsošanas vietām, nodrošinot, ka nodeva juridiski attiecas uz visu attālumu līdz valsts robežai. Tas ļaus Valsts robežsardzei pilnvērtīgi un tiesiski veikt ALN maksājuma kontroli šajās ārējās robežas šķērsošanas vietās. Šāda pieeja uzlabos nodevas iekasēšanas efektivitāti un nodrošinās vienlīdzīgu attieksmi pret visiem ceļu lietotājiem, neatkarīgi no maršruta izvēles.
Ieviestie grozījumi likumā – likmju paaugstināšana un maksas ceļu pārklājuma paplašināšana – atbilst gan Eiropas Komisijas nostādnēm par auto ceļu lietotāja maksas principu, gan OECD ieteikumiem par taisnīgu ceļu uzturēšanas finansēšanu. Ieviestās izmaiņas ir salāgotas ar Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam un Nacionālo enerģētikas un klimata plānu