Seniors iekrīt krāpnieku nagos un zaudē prāvu summu
Nesen Daugavpilī telefonkrāpnieki no kāda seniora izmānījuši 91 000 eiro, ziņo Valsts policija.
Zvanītāji informē par nepieciešamību nomainīt skaitītājus, iztaujā par dzīvesvietu, personīgajiem datiem, tostarp prasa pases datus. Drīz pēc tam iedzīvotājs saņem otru zvanu - šoreiz it kā no policijas vai bankas darbinieka. Sarunas laikā tiek apgalvots, ka iepriekšējais zvans bijis no krāpniekiem, un, lai pasargātu savus naudas līdzekļus, tie jānodod kurjeram, kurš atbrauks pakaļ. Nereti tiek vaicāts, vai mājās glabājas skaidra nauda, paziņots, ka tā esot jādeklarē, vai pat piedraudēts ar kratīšanu, ja persona nesadarbosies.
Kad upuris piekrīt nodot naudu "drošībā", ierodas kurjers, paņem skaidro naudu un bankas kartes ar visiem piekļuves datiem un dodas prom. Tieši šādā veidā kāds 1944. gadā dzimis Daugavpils iedzīvotājs zaudēja ievērojamu naudas summu - 91 000 eiro.
Šis krāpšanas veids īpaši aktivizējās augusta otrajā pusē, kad tika reģistrēti 102 gadījumi. No tiem 21 personai kopumā izkrāpti 76 480 eiro. Savukārt līdz 21. septembrim policija reģistrējusi kopumā jau 393 šādus notikumus, kuros cietušas 102 personas, kopējie zaudējumi - 466 975 eiro.
Valsts policija atgādina, ka policisti un citu valsts iestāžu darbinieki nekad nezvana, lai iegūtu skaidru naudu, bankas kartes vai kontu datus. Šādas sarunas nekavējoties jāpārtrauc. Ja rodas šaubas, vai zvana konkrētās iestādes darbinieks, jāpiezvana uz oficiālajā mājaslapā norādīto tālruņa numuru un jāpārliecinās.