Šonedēļ atkal aktivizējušies krāpnieki, kas zvana un izliekas par "Latvenergo" un "Elektrum" darbiniekiem.
Sabiedrība
Šodien 19:36
Aktivizējušies krāpnieki, kas zvana un uzdodas par "Latvenergo" un "Elektrum" darbiniekiem
Šonedēļ atkal aktivizējušies krāpnieki, kas zvana un izliekas par "Latvenergo" un "Elektrum" darbiniekiem, runājot krieviski, un mēģina nomainīt skaitītājus, ziņo "CERT.lv".
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija "CERT.lv" platformā "Facebook" ziņo, ka krāpnieki sarunas laikā cenšas noskaidrot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi.
"CERT.lv" aicina pārtraukt šādus zvanus un, drošības pēc piezvanīt uz oficiālo organizācijas telefona numuru, kas atrodams tās mājaslapā.