Aktivizējušies krāpnieki, kas zvana un uzdodas par "Latvenergo" un "Elektrum" darbiniekiem

Šonedēļ atkal aktivizējušies krāpnieki, kas zvana un izliekas par "Latvenergo" un "Elektrum" darbiniekiem.
Šonedēļ atkal aktivizējušies krāpnieki, kas zvana un izliekas par "Latvenergo" un "Elektrum" darbiniekiem, runājot krieviski, un mēģina nomainīt skaitītājus, ziņo "CERT.lv".

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija "CERT.lv" platformā "Facebook" ziņo, ka krāpnieki sarunas laikā cenšas noskaidrot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi.

"CERT.lv" aicina pārtraukt šādus zvanus un, drošības pēc piezvanīt uz oficiālo organizācijas telefona numuru, kas atrodams tās mājaslapā.

