“Deklarācija ir pārkāpta!” - ZZS pieprasa Siliņai skaidrojumus par Stambulas konvenciju
Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) aicina premjerministri Eviku Siliņu vērtēt, kāpēc “Deklarācija pie Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu” netiek pildīta un atsevišķas ministrijas (Kultūras ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija) popularizē citu izpratni par dzimumu, stiprinot dzimtes ideoloģiju (gender ideology) Latvijā, kā arī izmanto konvenciju citiem mērķiem, kas nav vērsti uz vardarbības mazināšanu pret sievietēm un vardarbības mazināšanu ģimenē.
ZZS uzskata, ka konvencijai pievienotā un Saeimā apstiprinātā deklarācija ir pārkāpta, jo tā skaidri norāda, ka nav pieļaujama citas izpratnes par dzimumu kā tikai vīrietis un sieviete.
ZZS aicina ņemt vērā, ka Labklājības ministrija, neatkarīgi no Latvijas pievienošanās tā sauktajai Stambulas konvencijai, ir strādājusi gan pie vardarbības ģimenē mazināšanas pasākumiem, gan pie atbalsta vardarbībā cietušajiem.
ZZS aicina premjeri vērtēt visu iesaistīto ministriju paveikto vardarbības ģimenē izskaušanai, piemēram Iekšlietu ministrijai būtu jāskaidro, kā policija piemēro normatīvajos aktos noteikto par varmāku nošķiršanu, Veselības ministrija nav izveidojusi specializētus atbalsta centrus seksuālas vardarbības upuriem, Izglītības un zinātnes ministrija kavējas pilnvērtīgi nodrošināt pedagogu apmācību vardarbības atpazīšanas un novēršanas jomā, arī vardarbības mazināšanas skolā programmas īstenošana tiek nepārtraukti atlikta.
Kā zināms, pateicoties valdošajā koalīcijā ietilpstošās ZZS atbalstam, Saeima 25.septembrī vērtēšanai Ārlietu komisijā nodeva opozīcijas deputātu ieceri denonsēt tā saukto Stambulas konvenciju, kas nozīmētu izstāšanos no tās. Par likumprojekta nodošanu komisijai nobalsoja 55 deputāti, pret balsoja 33 parlamentārieši. Koalīcijas deputāti no "Jaunās vienotības" un "Progresīvajiem" balsoja pret likumprojektu, bet par balsoja deputāti no ZZS.