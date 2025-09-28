Liepājniece krāpniekiem atdod vairāk nekā 5000 eiro
Ceturtdien, 25. septembrī, Valsts policijā tika saņemts iesniegums no kādas 75 gadus vecas seniores, kura bija kļuvusi par krāpnieku upuri.
Sieviete norāda, ka saņēma telefona zvanu no sveša tālriņa numura, kur krāpnieki apgalvoja, ka ieradīsies pie viņas pārbaudīt skaitītāju rādījumus. Neilgi pēc tam kundze saņēma telefona zvanu no krāpnieka, kurš uzdevās par policijas darbinieku un krievu valodā jautāja, vai mājās esot skaidra nauda, vai tā ir deklarēta un ja nav - tad tā esot jāatdod.
Vēlāk pie seniores ieradās krāpnieku sūtīts kurjers, kuram sieviete nodeva vairāk nekā 5000 eiro. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess.
Valsts policija atgādina, ka likumsargi un citu valsts iestāžu darbinieki nezvana, lai iegūtu skaidru naudu, bankas kartes vai bankas kontu datus - šādas telefonsarunas nekavējoties ir jāpārtrauc! Ja tomēr māc šaubas, vai zvanīts no konkrētās iestādes, jāpiezvana uz iestādes oficiālajā mājaslapā norādīto tālruņa numuru, un par to jāpārliecinās.