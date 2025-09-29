Indras Vilpsones kultūrpieturas nedēļai. Kas jāapmeklē no 29. septembra līdz 5. oktobrim?
Nedēļas sākums parasti mums visiem ir gana darbīgs, taču rudenīgas, pat lietišķas pastaigas pa Rīgu var lieliski apvienot ar mazām kultūras oāzēm, iekrāsojot ikdienu ar galeriju apmeklējumiem.
Ja gadās iet garām, noteikti vērts piestāt galerijā “Māksla XO”, kur pirmo reizi Latvijas mākslas notikumu kartē piedāvāta angļu fotomākslinieka, gaismas un attēla pētnieka Deivida Penija jaunāko darbu izstāde “Atvērtie lauki”. Turpat netālu atrodas arī “Aminori” grāmatnīca/mākslas telpa, kur no 29. septembra skatāma Madaras Auzenbahas izstāde “Rožpumpurs”.
Ja šoreiz ceļš ved uz Valdemāra ielas apkārtni, kā vienu no galamērķiem mākslas baudīšanai noteikti iesaku iezīmēt Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, kur joprojām aplūkojama izstāde “Džemma”, veltīta izcilās latviešu gleznotājas Džemmas Skulmes 100. jubilejai.
Koncertpieturas šonedēļ izvēlos Liepājā un Cēsīs, jo nedēļas nogalē tur koncertēs mūsu izcilais pianists Georgijs Osokins. Izskanēs koncertprogramma “For Arvo” – veltījums leģendārajam igauņu komponistam Arvo Pertam viņa 90. dzimšanas dienā. Jāpiebilst, ka pavisam nesen mūzikas izdevniecības “Deutsche Grammophon” paspārnē klajā nācis Osokina ierakstītais albums “For Arvo”. Tā ir pianista debija šīs prestižās izdevniecības mūziķa statusā. Visi četri Latvijas koncerti būs jaunā albuma pirmatskaņojums Latvijā. Rīgas un Ventspils klausītājiem par šo programmu atgādināšu nākamajā nedēļā.
Teātra mīļotājus šoreiz aicinu operetes pasaulē – 3. oktobrī VEF kultūras pilī skatītājiem pirmoreiz Latvijas kultūrvēsturē būs iespēja redzēt Franča Lehāra operetes “Džudita” iestudējumu Operetes teātrī. To veido austriešu režisors ar plašu starptautisku pieredzi Gernots Kranners, un darbs pie skatītājiem nonāk par godu komponista 155. dzimšanas dienai.
Savukārt Latvijas Nacionālajā operā un baletā veselus trīs vakarus – 2., 4. un 5. oktobrī – būs skatāma Alvja Hermaņa iestudētā Leoša Janāčeka opera “Jenufa”, ar izcilo solisti Innu Kločko titullomā.
Iesaka Indra Vilipsone, izdevniecības "Rīgas viļņi" kultūras satura redaktore