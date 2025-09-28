Medijs aicina iedzīvotājus nebūt lētticīgiem un nepaļauties uz "Tiesiskums.lv" aicinājumiem atgūt OIK
Radījums "Nekā personīga" norāda, ka juristu izveidotās biedrības "Tiesiskums.lv" aicinājumi slēgt ar viņiem līgumu, lai atgūtu 18 gadus maksāto elektrības rēķinos iekļauto obligātā iepirkuma komponenti (OIK), varētu slēpt vairākus "pazemes akmeņus".
Kamēr "Tiesiskums.lv" iedzīvotājiem apgalvo, ka OIK atbalsta shēma ir prettiesiska, Eiropas Komisijas (EK) 2017.gada 24.aprīļa lēmumā par valsts atbalstu atjaunojamo energoresursu enerģijai un koģenerācijai norādīts, ka šie apgalvojumi neatbilst patiesībai un šis valsts atbalsts ir tiesisks un saderīgs ar iekšējo tirgu. Citiem vārdiem, OIK shēma bijusi likumīga, lētticīgus cilvēkus brīdina "Nekā personīga".
Zvērināts advokāts Artis Stucka raidījumam izvairījies dod precīzu juridisku pamatojumu tam, kas pierāda biedrības piesaukto OIK sistēmas prettiesiskumu. Viņš atsaucies uz bijušā ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera Satversmes tiesai pirms septiņiem gadiem sagatavoto pieteikumu un tajā rakstīto. Raidījums norāda, ka šis pieteikums savulaik bija juridiski vājš un tiesa atteica ierosināt lietu. Kaut bija iespēja pieteikumu uzlabot un vērsties tiesā no jauna, to atkārtoti nedarīja ne Kalnmeiers, ne viņa pēctecis ģenerālprokurora amatā Juris Stukāns.
Raidījums arī brīdina, ka ar biedrību "Tiesiskums.lv" līgumu parakstījušajiem cilvēkiem būs jāmaksā sods, ja viņi vēlēsies vienošanos pārtraukt vai nepildīs līgumā norādīto.
Biedrība noraidīja aizdomas, ka projekts ir politisks ar mērķi mobilizēt neapmierinātus vēlētājus. Jau vēstīts, ka Latvijā darbojas dažu juristu izveidotais portāls "Tiesiskums.lv", kurā iedzīvotāji un uzņēmumi var reģistrēties OIK atgūšanai. Juristi sola, ka kolektīvās prasības apmierināšanas rezultātā viena mājsaimniecība vidēji varētu atgūt aptuveni 2000 eiro. Šāda prasība gan būs jāvērtē tiesai, kas to var arī noraidīt.