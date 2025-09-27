Bezvēsts pazudusī Lāsma Dmitrijeva.
Šodien 10:41
Izgāja no skola un pazuda bez vēsts: Valsts policija meklē nepilngadīgo Lāsmu
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, nepilngadīgo Lāsmu Dmitrijevu, informē likumsargi.
Meitene šī gada 26. septembrī ap pulksten 16.00 izgāja no Priekules vidusskolas un līdz šim brīdim meitenes atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums 152 cm, melnas krāsas mati garumā līdz pleciem.
Bija ģērbusies tumši zilas krāsas džemperī ar baltas krāsas uzrakstiem, zilas krāsas biksēs un baltas krāsas sporta apavos.
Līdzi bija melnas krāsas mugursoma. Iespējams, meitene atrodas Liepājā.
Policija aicina aplūkot Lāsmas fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
