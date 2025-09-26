Liepājas Leļļu teātra jaunā sezona sākas ar “Ūdenstorni” - drosmīgu stāstu par pieaugšanu
Šīs nedēļas izskaņā Liepājas Leļļu teātrī pirmizrādi piedzīvos sezonas pirmais jauniestudējums – “Ūdenstornis”. Izrāde tapusi, iedvesmojoties no rakstnieces un ilustratores Lotes Vilmas Vītiņas godalgotā dzejprozas darba un Liepājas jauniešu pieredzēm.
Izrāde adresēta ne tikai pusaudžiem, bet arī pieaugušajiem.
Izrādes režisore un scenogrāfijas autore Māra Uzuliņa uzsver: “Mēs cenšamies uz skatuves uzbūvēt jaunas meitenes iekšpasauli un iznest to uz āru, lai skatītājs uz pusaugu cilvēku paskatās nevis kā vāju, bet ievainojamu būtni, kas mācās dzīvot jaunās iespējās un pieredzēs. Pusaudžu iekšpasaules ir dažādas – vienam drosmes, citam rēgu pilnas. Bet pilnīgi noteikti katram no mums ir vajadzīga šī sava telpa, kurā augt.”
Aktrisei Ingai Štelmaherei “Ūdenstornis” ir īpašs izaicinājums – viņas pirmā monoizrāde. Izrādes emocionālo telpu bagātina komponistes Alises Jostes radītā mūzika un horeogrāfes Anetes Tambakas kustību partitūra, kas palīdz atklāt varones iekšējo pasauli. Štelmahere uzsver, ka izrāde ir ļoti ķermeniska un horeogrāfes konsultācijas bijušas nozīmīgas, lai atrastu dabisku veidu, kā kustēties starp trauslajiem māla traukiem un mijiedarboties ar izrādē izmantotajiem objektiem. “Tomēr lielākais izaicinājums man bija atdzīvināt poētisko tekstu. Sākumā bija grūti to sev pielaist, bet pamazām sajutu, cik spēcīgi tas rezonē ar manām pašas pusaudžu gadu atmiņām un izjūtām,” atklāj aktrise.
Scenogrāfijas centrā ir māla trauki kā simbols cilvēka emocionālās pasaules trauslumam un spēkam, kā satvars emocijām un asarām, kas tos piepilda un nereti iet pāri malām, vai dusmās plīst.
“Kad pirmo reizi dzirdēju uzdevumu, nodomāju – kā es to spēšu, kā vienlaikus runāšu tekstu un būvēšu trauku torņus? Taču ar katru mēģinājumu tas izdevās arvien labāk, un nu gribas darīt vairāk un vairāk. Kopš augusta esmu saplēsusi tikai divus traukus – tas taču nav daudz,” viņa smejoties piebilst un aicina skatītājus ziedot izrādei māla traukus, īpaši lielas vāzes.
“Izrādes tapšana bija koprades process,” stāsta režisore Māra Uzuliņa. “Pavasarī kopā ar Ingu vadījām darbnīcas jauniešiem no Liepājas Valsts ģimnāzijas un Raiņa vidusskolas. Šī sadarbība palīdzēja radīt izrādes noskaņu, noticēt, ka šis stāsts uzrunā mūsdienu jaunieti. Starp jauniešiem atradām arī prototipus, kuri ļāva ielūkoties savā dzejā un zīmējumos, palīdzēja noticēt mūsu idejai. Daži no jauniešiem līdz pat radīšanas pēdējiem metriem bija ar mums – veidoja izrādes reklāmas animācijas un bija klātesoši mēģinājumu procesā,” papildina režisore.
Liepājas Valsts ģimnāzijas audzēkne un izrādes reklāmas animāciju autore Terēze Marija Miltiņa (14) atzīst, ka izrādes tapšanas gaisotne viņu apbūrusi un ļāvusi sajusties kā daļai no komandas: “Liels paldies režisorei Mārai Uzuliņai, aktrisei Ingai Štelmaherei un Liepājas Leļļu teātra komandai par jēgpilnām sarunām. Te valda radošums un empātija. Jauniešu iesaiste izrādes veidošanā ir drosmīgs un tālredzīgs solis. Teātra profesionāļu pieredze kopā ar mūsu redzējumu izrādei noteikti paver plašāku ceļu uz skatītāju sirdīm.”
“Mani iesaistīties pamudināja interese par teātra aizkulisēm un emocionāla saikne ar sižetu. Izrādes tapšanas procesā uzzināju par sevi daudz ko jaunu. Sapratu, ka pusaudzis ļoti bieži pavada laiku savā “ūdenstornī” – vietā, kur meklē sevi. Izrāde palīdz jauniešiem saprast “es tāds neesmu viens, ar mani viss ir labi”, bet pieaugušajiem – atcerēties, kādi viņi paši reiz bija,” atklāj Liepājas Raiņa vidusskolas audzēkne Liene Sālava (18).
Sarunas ar izrādes veidotājiem pēc publiskā ģenerālmēģinājuma ir jauna Liepājas Leļļu teātra tradīcija. Šoreiz, līdzās teātra mākslinieciskajam vadītājam Edgaram Niklasonam, sarunas veidošanā ar skatītājiem un izrādes radošo komandu iesaistīsies arī Liene Sālava. Publiskais ģenerālmēģinājums un skatītāju sarunas ar izrādes veidotājiem notiks 26. septembrī pulksten 19.00. Uz pirmizrādi skatītāji aicināti sestdien, 27. septembrī pulksten 16.00. Nākamā izrāde būs 17. oktobrī pulksten 19.00. Skolēni laipni aicināti izrādi apmeklēt darba dienās, programmas Latvijas Skola soma ietvaros, bet teātra brīvdienu afišā izrādē atgriezīsies vēlāk ziemā un pavasarī. Iestudējums tapis ar Liepājas pašvaldības un Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansējumu.
Par izrādi
Šis ir ielūgums uz vietu, kurā slēpjas dīvainie dzejnieki un draudzības zirgs, kur vectēvs nav nomiris un mūzikas lādīte spēlē to balsi, kuru tu visu laiku ilgojies dzirdēt. Uz vietu, kur tu guli ziloņa mugurā, tētis ir lidojošs pūķis, bet mazais brālis ir kļuvis liels. Uz vietu, kuru sargā pārāk slaids un jūtīgs cerbers.
Izrādē ir visādi sarežģīti jautājumi, ilgas pēc pieaugšanas, bet nedaudz arī pēc bērnības, pirmās reizes un raizes, kas tām seko, apjukums, maldīšanās un meklējumi, iemīlēšanās un šķiršanās, un viss pārējais, kas notiek vienā cilvēkā, kad viņš nomet bērnības čaulu.