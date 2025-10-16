Neirologs Dmitrijs Šafranovičs (27.03.1963.–08.10.2025).
Novadu ziņas
Šodien 15:17
Izcils ārsts un sirsnīgs cilvēks - mūžībā devies dakteris Dmitrijs Šafranovičs
Sēru vēsts Latgalē - 8. oktobrī mūžībā devies ārsts neirologs Dmitrijs Šafranovičs (27.03.1963.–08.10.2025), kurš strādājis un glābis dzīvības daudziem pacientiem Daugavpilī.
Dr. Šafranovičs daudzu gadu garumā strādāja Daugavpils reģionālajā slimnīcā un citās pilsētas ārstniecības iestādēs, sniedzot profesionālu palīdzību un rūpes daudziem pacientiem. Kolēģi viņu atcerēsies kā augsti kvalificētu speciālistu, atsaucīgu un sirsnīgu cilvēku, kurš ar savu darbu ir devis nozīmīgu ieguldījumu medicīnas attīstībā Latgales reģionā.
Jauns.lv un daktera kolēģi izsaka visdziļāko līdzjūtību ģimenei, tuviniekiem, draugiem un visiem, kuri pazina un cienīja dr. Šafranoviču.