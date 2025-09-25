Netālu no Latvijas gaisa telpas novērsts Krievijas lidmašīnu uzlidojums
Divi Ungārijas "Gripen" iznīcinātāji 25. septembrī pārtrauca piecu Krievijas militāro lidmašīnu lidojumu virs Baltijas jūras, ziņo NATO Gaisa spēku pavēlniecība.
Šī Krievijas rīcība seko pēc virknes saspringtu incidentu, kuros piedalījās Krievijas lidmašīnas, tostarp vairāki gaisa telpas pārkāpumi pār NATO dalībvalstīm un Krievijas bezpilota lidaparātu notriekšana virs Polijas.
Tiek ziņots, ka Krievijas militārie lidaparāti – tostarp trīs MiG-31, Su-30 un Su-35 – lidoja virs Baltijas jūras, netālu no Latvijas gaisa telpas.
Ungārijas "Gripen" iznīcinātāji startēja no Šauļu gaisa bāzes Lietuvā, lai pārtrauktu Krievijas lidmašīnu lidojumu. “Ungārija demonstrē alianses apņemšanos aizsargāt Baltijas valstis un austrumu flangu,” teikts paziņojumā.
Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, kuru plaši uzskata par vienu no Kremlim draudzīgākajiem līderiem NATO, ir mēģinājis attālināt savu valsti no pieaugošajām spriedzēm, sasaistot Krievijas iejaukšanos Polijā ar Varšavas atbalstu Ukrainai.
NATO aicinājusi Krieviju atturēties no eskalējošām darbībām, sakot, ka tās "riska dēļ var novest pie kļūdainas aprēķināšanas un apdraud dzīvības."
"Ja NATO notrieks Krievijas lidmašīnu, aizbildinoties ar iespējamu tās gaisa telpas pārkāpumu, tas būs karš," ceturtdien Francijas radiostacijai RTL pavēstīja Krievijas vēstnieks Francijā Aleksejs Meškovs.