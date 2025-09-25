Eiropas diplomāti brīdina Maskavu: Krievijas lidmašīnas var tikt notriektas, ja tās turpinās pārkāpt NATO gaisa telpu
Lielbritānijas, Vācijas un Francijas diplomāti sarunās Maskavā brīdinājuši Krievijas varasiestādes, ka NATO ir gatava ar pilnu spēku reaģēt uz alianses gaisa telpas pārkāpumiem, tostarp notriekt Krievijas lidmašīnas, vēsta ziņu aģentūra "Bloomberg".
Aģentūra raksta, ka "saspringtas tikšanās laikā" Eiropasmaska diplomāti pauda bažas par Krievijas iznīcinātāju MiG-31 ielidošanu Igaunijas gaisa telpā. No sarunām diplomāti secinājuši, ka robežas pārkāpumu sankcionējusi Krievijas pavēlniecība.
Saskaņā ar avotu sniegto informāciju viena Krievijas amatpersona sarunās norādījusi, ka gaisa telpas pārkāpums esot bijusi reakcija uz Ukrainas uzbrukumu anektētajai Krimai. Kremlī paziņoja, ka šādas operācijas nebūtu iespējamas bez NATO atbalsta, tāpēc Krievija uzskata, ka tā jau atrodas konfrontācijas stāvoklī ar Eiropas valstīm, raksta "Bloomberg".
Krievijas pārstāvji tikšanās laikā veica detalizētus pierakstus, liekot Eiropas delegācijai secināt, ka Krievijas amatpersonām ticis uzdots sniegt vadībai detalizētu ziņojumu par NATO nostāju.
Vācijas valdība apstiprināja, ka šonedēļ Maskavā notika tikšanās, kurā Eiropas diplomāti Krievijas pusei paziņoja, ka gaisa telpas pārkāpumi ir jāpārtrauc. Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs ceturtdien paziņoja, ka viņš koordinē savu rīcību ar Parīzi, Londonu un Varšavu un atbalsta "visus nepieciešamos pasākumus".
"Ja NATO notrieks Krievijas lidmašīnu, aizbildinoties ar iespējamu tās gaisa telpas pārkāpumu, tas būs karš," ceturtdien Francijas radiostacijai RTL pavēstīja Krievijas vēstnieks Francijā Aleksejs Meškovs.