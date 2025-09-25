Vai Indijas sadarbība ar Krieviju maksās tās studentiem vietu Latvijas augstskolās?
Krievijas un Baltkrievijas militārajās mācībās “Zapad”, kas pirms nedēļas izspēlēja uzbrukumus Eiropas valstīm un izvietoja ballistiskās raķetes netālu no Polijas, piedalījās arī Indijas karavīri – kopumā 65 militārpersonas. Indijas izvēle sadarboties ar Maskavu tiek skaidrota ar spriedzi tās attiecībās ar ASV, kas uzlikusi valstij augstus ievedmuitas tarifus. Šāds pavērsiens raisījis jautājumus arī Latvijā – vai valsts, kas sadarbojas ar agresoriem, turpinājumā būtu pelnījusi, lai tās pilsoņi brīvi saņemtu studentu vīzas? Ārlietu ministre komentāram nebija pieejama, taču 360TV Ziņas uzrunāja Saeimas Ārlietu komisijas vadītāju Ināru Mūrnieci.
“Tie pēdējā laikā ir brīdinoši signāli, par kuriem ir sākusi domāt arī Eiropas Savienība (ES). Ne velti arī Kallasas kundze izteikusies, ka tas traucē padziļināt ES un Indijas tālāko sadarbību,” sacīja Mūrniece.
Viņa norādīja arī uz nepieciešamību domāt par ierobežojumiem: “Mēs vienmēr esam runājuši, ka nepieciešamas ir kvotas. Mēs nevaram piesaistīt no trešajām valstīm, nerēķinoties, kas tās ir par valstīm un kādi starptautiskie procesi notiek, tādu bezgalīgu studentu skaitu. Es teiktu tā, mūsu priekšlikums ir bijis domāt par kvotām, un tas ir priekšlikums, kas, raugoties uz to, kas notiek tālāk, arvien nopietnāk parādās un parādīsies dienas kārtībā.”
Latvijas augstskolās Indijas studenti ir kļuvuši par nozīmīgu ienākumu avotu. Taču jautājums par iespējamu ierobežojumu ieviešanu nonācis arī aizsardzības politikas dienaskārtībā.
Aizsardzības ministrs Andris Sprūds skaidroja: “Attiecībā uz valstīm, kas vienā vai otrā formā ir parādījušās kaut kādās aktivitātēs, mēs noteikti diplomātiskās aktivitātes momentāli nepārtrauksim vai tiešā veidā tas neietekmēs savstarpējās sazobes. Jāatceras, ka Indija ir lielākā demokrātija pasaulē, tā tiešām ir ekonomiski nozīmīga valsts. Jāskatās, kādi ir tālākie soļi, bet uz viena konkrētā gadījuma pamata negribētu pārvērtēt mūsu savstarpējās attiecības. Šeit ir valdībai jālemj, šeit Ārlietu ministrijas rekomendācijas nepieciešamas, bet nedomāju, ka tas ietekmēs studentus.”
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati liecina, ka Latvijā pašlaik studē vairāk nekā 3000 Indijas pilsoņu.