ZZS frakcijas vadītājs Rokpelnis: valstij jāturpina samazināt izdevumi, lai varētu mazāk aizņemties
Evikas Siliņas valdību veidojošo partiju līgums un deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību reiz paredzēja nepieļaut, ka valsts parāds pārkāpj 40% (no IKP) slieksni. Nu vērojam 2026. gada budžeta tapšanu, kura dēļ koalīcijas partneri jau runā par parāda sliekšņiem krietni virs tā, kas iepriekš ar parakstiem nostiprināts.
Valdību veidojošo partiju noslēgtais sadarbības līgums paredz, ka koalīcijas deputātiem ir pienākums neatbalstīt lēmumus, kas ir pretrunā ar deklarāciju par Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību.
Tikmēr jau vēstījām, ka Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Upenieks (JV) jau runā par citu valsts parāda slieksni – 55%, un sauc to par “rūpīgi pārdomātu stratēģiju. Tas viss – drošības izaicinājumu dēļ.
Taču jāpiebilst acīmredzamais – drošības izaicinājumi un šajā jomā darāmie darbi bija pietiekami skaidri jau 2023. gada septembra vidū, kad tika parakstīta deklarācija par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību. Un tā paredzēja neveidot fiskālo politiku, kas nozīmēs valsts parāda izaugšanu virs 40% no IKP.
Iepriekš vērsāmies pie “Jaunās Vienotības” (JV), “Progresīvie” (P) un “Zaļo un zemnieku savienība” (ZZS) frakcijām ar jautājumu – vai frakcija, lemjot par 2026. gada budžetu, atbalstīs lēmumus, kuri balstās iepriekš aprakstītās valdības deklarācijas punktu neievērošanā.
Jau vēstīts, ka JV frakcijas līderis Edmunds Jurēvics tieši uz jautājumu neatbildēja, vien uzsverot, ka “[...] Frakcijas prioritāte šobrīd ir mūsu valsts drošība un aizsardzība. Jāsaprot, ka bez tās nekam citam nebūs nekādas nozīmes. Šogad esam pieņēmuši lēmumu strauji palielināt valsts aizsardzības budžetu, virzoties uz 5% no IKP jau tuvāko gadu laikā. Tas ir ļoti finansiāli ietilpīgs lēmums, taču neapšaubāmi nepieciešams.”
Savukārt ZZS frakcijas līderis Harijs Rokpelnis Jauns.lv pauda: “Frakcija uzskata, ka jāturpina straujāka izdevumu samazināšana, lai būtu nepieciešamība mazāk aizņemties, atbilstoši koalīcijas līgumam, un vienlaikus varētu nodrošināt adekvātu finansējumu aizsardzībai un valsts drošībai, demogrāfijai un atbalstam ģimenēm, izglītībai, īpaši reģionos, samazināt PVN pārtikas pamatprecēm un medikamentu cenas un finansēt citas vajadzības.”
Uz atkārtotu jautājumu – vai frakcija tiešām atbalstīs politiku, kura ir pretrunā ar 2023. gada septembrī noslēgto vienošanos par valdības darbu, Rokpelnis atbildēja: "Mēs redzam ka šī ir atkāpšanās no koalīcijas līgumā apstiprinātā, taču mūsuprāt būtiskāk par ķīvēšanos par līguma punktiem ir strādāt iedzīvotāju interesēs."