Pēc jaunā Liepājas cietuma atklāšanas plānots slēgt vēl divas ieslodzījuma vietas
Pēc jaunā Liepājas cietuma atvēršanas un darba sākšanas varētu slēgt trīs cietumus - ne tikai līdzšinējo Liepājas cietumu, bet arī Jelgavas cietumu, kā arī Daugavgrīvas cietuma Grīvas filiāli, žurnālistiem sacīja Tieslietu ministrijas (TM) valsts sekretārs Mihails Papjusevičs.
Viņš atklāja, ka pirmie ieslodzītie jaunajā cietumā varētu būt uzņemti nākamā gada martā, bet līdz tam cietuma personālam jāapgūst praktiskas zināšanas par darbu jaunajā cietumā.
Pirmais tiks slēgts līdzšinējais Liepājas cietums, norāda Papjusevičs, papildinot, ka sākumā TM izvērtēs, vai cietuma komplekss būtu jāsaglabā citām ministrijas vajadzībām. Vēlāk cietumu varētu piedāvāt pārņemt pašvaldībai, bet, ja tas neizdosies, tad veco Liepājas cietumu varētu izlikt izsolē.
Nākamā gada vidū plānots slēgt arī Jelgavas cietumu, bet nedaudz vēlāk Daugavgrīvas cietuma Grīvas filiāli.
Valsts sekretārs norādīja, ka jaunais Liepājas cietums ir uzbūvēts tikai vīriešiem, līdz ar to ir plānots Iļģuciema sieviešu cietumu pārcelt uz Cēsīm. Tomēr ir jāsagaida nepieciešamais finansējums, lai to varētu darīt, viņš atzina.
Papjusevičs atklāja, ka pašlaik nav plānots būvēt citus jaunus cietumu kompleksus, bet jau esošajos cietumos varētu būvēt jaunus korpusus, lai tie atbilstu visiem cilvēktiesību standartiem.
Jau vēstīts, ka pirmdien Liepājā norisinās jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvobjekta nodošanas pasākums pasūtītājam TM.
Pirms termiņa pabeigtais un nupat ekspluatācijā nodotais jaunais Liepājas cietums ir uzbūvēts, ietaupot 5,3 miljonus eiro. Cietums ekspluatācijā nodots 28.augustā.
Valdība 2022.gada 18.oktobrī atļāva TM uzņemties jauna cietuma būvniecībai nepieciešamās valsts budžeta ilgtermiņa saistības, nosakot šim mērķim kopējo finansējumu uz četriem gadiem ne vairāk kā 175,6 miljonu eiro apmērā.
Būvdarbus veica "Citrus Solutions". Līgums tika noslēgts par 125 874 569 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Jaunajā Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilps sešas dažādas ēkas. Kopējā teritorijas platība ir 305 116 kvadrātmetru platībā, kopējā telpu plānotā platība aptuveni 37 400 kvadrātmetri.
Tāpat vēstīts, ka TM meklē iespējas radīt jaunu resocializācijas pasākumu īstenošanai atbilstošu ieslodzījuma infrastruktūru ieslodzītajām sievietēm, jo jaunais Liepājas cietums būs paredzēts tikai vīriešiem.
IeVP priekšnieks Dmitrijs Kaļins atklājis, ka tiek vērtēta iespēja sieviešu cietuma vajadzībām būvēt jaunu korpusu Cēsīs. Kā noskaidroja aģentūra LETA, pašvaldība šai iecerei neiebilst.