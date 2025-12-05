Pirms 35 gadiem popularitāti iemantoja Ziemassvētku filma "Viens pats mājās".
Kino
Šodien 11:12
FOTO: Kas noticis ar “Viens pats mājās” zvaigznēm 35 gadus pēc filmas debijas
Ziemassvētku filma “Viens pats mājās” ne tikai vienas nakts laikā padarīja aktieri Makoliju Kalkinu par superzvaigzni pēc tās pirmizrādes 1990. gada 16. novembrī — tā radīja arī veselu paaudzi fanu.
Džona Hjūza sarakstītā un Krisa Kolumba režisētā kinofilma kļuvusi par nostalģisku svētku klasiku, ko ģimenes visā pasaulē ik gadu iekļauj savā svētku filmu sarakstā. Filma Makolijam 1991. gadā atnesa pat “Zelta globusa” nomināciju kā labākajam aktierim.
Popularitāte bija tik liela, ka “Viens pats mājās” izauga par sešu filmu franšīzi, un pirmās trīs — vienīgās, kas demonstrētas kinoteātros — kopā nopelnīja vairāk nekā 866 miljonus ASV dolāru.
Šogad kinodarbs svin jau savu 35. gadadienu. Kā šajā laikā mainījušies tā galvenie aktieri?
Makolijs Kalkins komēdijā "Viens pats mājās"
2015. gadā aprit 25 gadi kopš uz ekrāniem iznāca populārā Ziemassvētku komēdija ar Makoliju Kalkinu galvenajā lomā – „Viens pats ...