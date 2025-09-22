Šoferu trūkuma dēļ pasažieru pārvadātāji "Nordeka" un "Liepājas autobusu parks" sestdien atcēluši deviņus autobusu reisus.
Atcelti vairāki reģionālo maršrutu autobusu reisi
Šoferu trūkuma dēļ pasažieru pārvadātāji "Nordeka" un "Liepājas autobusu parks" sestdien atcēluši deviņus autobusu reisus, liecina informācija Autotransporta direkcijas (ATD) mājaslapā.
AS "Nordeka" atcēlusi reisus Upeslejas-Sauriešu ciems-Rīga (Riepnieku iela) plkst.6.30, Salaspils skola-Saurieši-Krustpils iela plkst.8.30, Granīta iela-Saurieši-Salaspils skola plkst.9.05, Rīga-Baldone plkst.8.25 un plkst.9,25 un Baldone-Rīga plkst.9.25 un plkst.10.25.
AS "Liepājas autobusu parks" atcēlis reisus Rīga-Saldus-Liepāja plkst.7.30 un Liepāja-Rīga plkst.16.
Atbilstoši normatīviem pasažierim ir tiesības vērsties pie pārvadātāja ar lūgumu atlīdzināt tiešos zaudējumus, ja tie radušies sabiedriskā transporta kavēšanās vai reisu atcelšanas dēļ un ja pasažieris bija iegādājies biļeti uz attiecīgo reisu.