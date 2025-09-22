Latvijā parādīsies simtiem īres dzīvokļu par pieejamu cenu. Taču ne visi tajos varēs dzīvot
Par lēmumu piedalīties valsts un privātās partnerības programmā "Īres mājokļi speciālistiem Latvijā" paziņojušas septiņas pašvaldības. Kas tajos varēs dzīvot?
Kā ziņo uzņēmums "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ), plānots uzbūvēt 48 dzīvokļus Gulbenē, 150 - Tukumā, 140 - Jēkabpilī, 192 - Liepājā, 120 - Daugavpilī, 100 - Cēsīs un 174 - Rīgā.
Kopumā līdz 2030. gadam iecerēts izveidot ne mazāk kā 924 pieejamus īres mājokļus speciālistiem, kuri strādā Latvijai un pašvaldībām nozīmīgās nozarēs - tostarp skolotājiem, ugunsdzēsējiem, policistiem, karavīriem, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem.
Līdzās apvedceļu būvniecībai Ķekavā un Bauskā šis projekts kļūs par trešo lielāko valstī. Sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku trīs programmas kārtās plānotas investīcijas 300 miljonu eiro apmērā.
Tiek paredzēts, ka pirmajā kārtā piedalīsies septiņas pašvaldības no dažādiem Latvijas reģioniem, un piecu gadu laikā vairāk nekā 900 speciālistu ģimenes varēs saņemt atslēgas no saviem jaunajiem īres dzīvokļiem.