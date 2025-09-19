Jaunā tiesībsardze: Tiesībsarga institūcijai ir jābūt pieejamai ne tikai Rīgā
Tiesībsarga institūcijai ir jābūt pieejamai ne tikai Rīgā, būtiski būt klātesošiem arī Latvijas reģionos, uzsvēra jaunā tiesībsardze Karina Palkova.
Tiesībsarga birojā pavēstīja, ka piektdien Daugavpilī aizvadīts Tiesībsarga biroja rīkots reģionālais darba seminārs "Pagaidu aizsardzības pret vardarbību mehānisms", kurā pulcējās tiesu nozares, policijas, sociālā dienesta un bāriņtiesas darbinieki, lai dalītos ar līdzšinējo pieredzi, spriestu par uzlabojumiem, kā arī analizētu konkrēto gadījumu praksi un savstarpējo sadarbību.
Birojā norāda, ka reģionālie semināri ir loģisks turpinājums tā apjomīgajai izpētei par cietušo pagaidu aizsardzību pret vardarbību civilprocesā. "Gan izpēte, gan iepriekšējais reģionālais seminārs Liepājā apliecināja, ka nepieciešama iestāžu aktīva sadarbība, lai uzlabotu pagaidu aizsardzības pret vardarbību mehānismu un stiprinātu cilvēktiesības Latvijā," saka Tiesībsarga biroja Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājas vietnieks Edgars Lākutis.
Viņš uzsver, ka reģionālo semināru mērķis nav kritizēt procesā iesaistītos dalībniekus, bet sarunu ceļā vienoties par konkrētiem darāmajiem soļiem, lai ikvienam būtu pilnīgi saprotams, kā valsts aizsargās tos cilvēkus, kas cietuši no vardarbības - gan fiziskas, gan emocionālas, gan seksuālas, gan ekonomiskas.
Tiesībsardzes ieskatā vienlaikus svarīgi strādāt arī ar vardarbības veicējiem, nodrošinot iespēju izprast un mainīt savu rīcību, sabalansējot šo darbu ar cietušo un sabiedrības drošības interesēm, lai neviena cilvēka tiesības netiktu nepamatoti ierobežotas.
"Man būtiski uzklausīt profesionāļu pieredzi reģionos, jo, lai arī Latvija ir kompakta, problēmas, ar kurām sastopas pagaidu aizsardzības pret vardarbību nodrošināšanā iesaistītie profesionāļi, var atšķirties," uzsver Palkova.
Semināru Daugavpilī piektdien vadīja tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne, biroju tajā pārstāvēja arī Bērnu tiesību nodaļas vadītājas vietniece Laila Henzele, Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskie padomnieki Daina Lepika un Juris Siļčenko.
Reģionālie semināri plānoti arī citās Latvijas pilsētās.
Jau vēstīts, ka Saeima ceturtdien, 18. septembrī, tiesībsarga amatā apstiprināja Rīgas Stradiņa universitātes profesori, advokāti Karinu Palkovu.
Par Palkovu nobalsoja 71 deputāts no koalīcijas partijām, "Apvienotā saraksta" un Nacionālās apvienības. Pret viņu balsoja 15 deputāti un divi deputāti atturējās. Noraidoši bija "Latvija pirmajā vietā" un "Stabilitātei" deputāti.