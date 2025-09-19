Latvijas lielākā tirdzniecības misija uz Vāciju: vairāk nekā 180 uzņēmēji dodas uz Hamburgu un Rostoku
No 23. līdz 26. septembrim ekonomikas ministrs Viktors Valainis kopā ar 180 uzņēmēju un organizāciju pārstāvjiem dosies uz Hamburgu un Mēklenburgas-Priekšpomerāniju, lai piedalītos līdz šim lielākajā Latvijas biznesa vizītē. 25. septembrī tirdzniecības misijai pievienosies arī premjerministre Evika Siliņa, lai piedalītos biznesa forumā un tiktos ar Mēklenburgas-Priekšpomerānijas augstākajām amatpersonām.
Šī tirdzniecības misija apvieno vairāk nekā 100 Latvijas uzņēmumus no dažādām nozarēm – no biotehnoloģijām un ilgtspējīgas enerģijas līdz finanšu tehnoloģijām, informācijas tehnoloģijām un aizsardzības industrijai.
Vācija ir trešā lielākā ekonomika pasaulē un viena no vadošajām inovāciju un industrijas lielvalstīm. Tā ir Latvijas otrais nozīmīgākais ārējās tirdzniecības partneris ar kopējo tirdzniecības apjomu 4,98 miljardu eiro apmērā 2024. gadā. Vācija ir arī trešais lielākais Latvijas eksporta tirgus, otrais lielākais importa partneris un galvenais galamērķis Latvijas pakalpojumu eksportam. 2025. gada pirmajā pusgadā preču eksports uz Vāciju pieauga par 4%, sasniedzot 641,7 miljonus eiro, savukārt pakalpojumu eksports pieauga par 6%, sasniedzot 355 miljonus eiro.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis: “Šī ir līdz šim lielākā Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija un arī vēsturiski lielākā biznesa delegācija, kuru uzņem Hamburgas un Rostokas pilsētas. Tas apliecina mūsu stratēģisko mērķi veidot ciešākas ekonomiskās saites ar Vāciju. Vizītes mērķis ir palielināt Latvijas eksportu uz Vāciju par 10%, kā arī iniciēt vismaz četrus jaunus investīciju projektus. Tiekoties ar Hamburgas un Rostokas politisko vadību, uzņēmumiem, ostu un universitāšu pārstāvjiem, mēs veidosim sadarbības platformas, kas pavērs jaunas iespējas Latvijas uzņēmumiem.”
Tirdzniecības misijā uzņēmumiem paredzētas tematiskās programmas septiņos virzienos – aizsardzības industrijā, būvniecībā, loģistikā, biotehnoloģijās, viedajā enerģētikā, finanšu tehnoloģijās un informācijas tehnoloģijās.
Hamburgā Rīgas Tehniskā universitāte un HafenCity Universitāte parakstīs sadarbības memorandu, kas iezīmēs ciešāku sadarbību pētniecībā un ilgtspējīgu pilsētvides risinājumu attīstībā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis tiksies ar Hamburgas finanšu senatoru Andreasu Dreselu (Andreas Dressel), lai pārrunātu publiskā sektora atbalsta modeļus finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem un digitālo pakalpojumu attīstību, kur Latvijas uzņēmumi Vācijai var piedāvāt savus risinājumus. Īpaša uzmanība būs veltīta zaļās enerģijas projektiem, tiekoties ar Hamburgas vicemēri Katarīnu Fēgebenku (Katharina Fegebank) un vadošajiem Hamburgas enerģētikas uzņēmumiem. Hamburgā paredzēts prezentēt arī lielākos Latvijas publiskās un privātās partnerības projektus, tostarp Rail Baltica un Rīgas lidostas attīstības projektus. Latvijas ekonomikas ministrs Viktors Valainis Hamburgā tiksies arī ar Hamburgas ekonomikas un inovāciju senatori Dr. Melanie Leonhard, lai pārrunātu Latvijas un Hamburgas ekonomisko sadarbību un jūnijā parakstītā Jūras tehnoloģiju un digitālo inovāciju memoranda tālāku virzību. Memorands apvieno tādus nozīmīgus partnerus kā LMT, Rīgas brīvosta, SIA “Elektroniskie sakari” un LVR Flote no Latvijas, kā arī Hamburg Port Authority un Hamburgas ostas flote no Vācijas
Rostokā Latvijas–Vācijas Biznesa diena pulcēs vairāk nekā 250 dalībnieku, kas fokusēsies uz enerģētikas, digitalizācijas, infrastruktūras un aizsardzības industrijas attīstību. Pasākumu atklās Latvijas premjerministre Evika Siliņa un Mēklenburgas-Priekšpomerānijas premjerministre Manuela Švēziga (Manuela Schwesig). Tiks organizētas paneļdiskusijas ar Latvijas ekonomikas ministru Viktoru Valaini, Meklenburgas-Priekšpomerānijas ekonomikas ministru Volfgangu Blanku (Wolfgang Blank), kā arī Latvijas un Vācijas uzņēmumu vadītājiem. Programmas ietvaros delegācija apmeklēs Rostokā bāzēto Nordex Energy ražotni, kas ir viens no vadošajiem vēja turbīnu ražošanas centriem Eiropā, un H2APEX – uzņēmumu, kas attīsta zaļā ūdeņraža ražošanu un infrastruktūru. Tāpat paredzēta vizīte EEW Special Pipe Construction, kas ražo jūras vēja parku pamata konstrukcijas un ir izrādījis interesi par attīstības iespējām Latvijā.
LIAA direktore Ieva Jāgere norāda: “Latvijai ar Vāciju, un īpaši Ziemeļvāciju, jau vēsturiski ir izveidojušās ciešas ekonomiskās saites. Apjoma ziņā Vācija ir lielākā ražotājvalsts Eiropā, un tās rūpniecības produkcijas vērtība sasniedz 20 procentus no IKP, kamēr ES vidēji tie ir 15, bet Latvijā – 13 procenti. Tas paver plašas iespējas sadarboties un iekļauties pievienotās vērtības ķēdēs kopā ar Vācijas uzņēmumiem. Šī tirdzniecības misija, kurā piedalās vairāk nekā 100 uzņēmumu, apliecina, ka Latvijas uzņēmumiem ir ambīcijas un vēlme būt plašāk pārstāvētiem globālajā tirgū.”
Latvijas delegācijā iekļautie uzņēmumi un organizācijas:
ALL-TECH; AM Enerģija; Abillio; AdvanGrid; AppXite; Baltijas Fotonika; Bdetect; Biosan; Bonusukarte.lv; C2; CIS Liepāja; CMB Mājokļu Fabrika; Cellbox Labs; Citrus Solutions; Cēsu novada pašvaldība; Datakom; Debitum Investments; Double Helix Technologies; Ecengo; Edge Autonomy; Engycell; Fintech Latvija asociācija; Flora; Rīgas brīvostas pārvalde; Zaļo tehnoloģiju klasteris; Ignitis Renewables Latvia; IT Klasteris Latvija; Laflora Enerģija; Latvenergo; Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera; LMT; MilTech Latvija; Rettenmeier Baltic Timber; Rīgas Tehniskā universitāte; Schwenk Latvija; Tet; Tilde; Vizulo Solutions, kā arī vēl virkne citu uzņēmumu un organizāciju, kas pārstāv biotehnoloģijas, ilgtspējīgo enerģētiku, informācijas un finanšu tehnoloģijas, loģistiku, būvniecību un aizsardzības industriju.
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.