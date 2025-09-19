Uz Ventspils šosejas smagi cietušās Rēzijas ikdiena joprojām ir pilna izaicinājumiem
14 gadus vecās Rēzijas Anastasijas Špudes mamma norāda, ka Rēzija izgājusi vairākus rehabilitācijas kursus un viņas ikdiena joprojām ir pilna izaicinājumiem.
"Rēzijas sajūtas būtiski nav mainījušās – tās ir tādas pašas, kādas bija jau no paša sākuma. Rēzija lielāko daļu sava ķermeņa nejūt. Tikai dažos roku pirkstiņos ir kāda neliela jutība, bet tie nekustas. Viņa var ilgstoši sēdēt ratiņkrēslā, un tas ir liels solis. Tagad mācāmies nākamo – kā pašai piecelties no guļus pozīcijas sēdus, pārsēsties ratiņkrēslā un atpakaļ. Tas prasa milzīgu spēku," norāda Rēzijas mamma Daiva.
Iepriekš viņa norādīja, ka meitas veselības stāvoklis prasa nepārtrauktas rūpes un ik pa laikam Rēzija saskaras arī ar nevēlamām blaknēm, piemēram, galvas reiboņiem, asiņojošu degunu un sliktas dūšas. Viņa izsaka sirsnīgu pateicību mediķiem par viņu cilvēkmīlestību, darbu un iejūtību. Tāpat viņa pateicas līdzcilvēkiem: "Milzīgs atbalsts tiek saņemts no vecmāmiņas, krustmātes, sabiedrības. Paldies visiem!"
Ventspils "Rotary" klubs kopā ar Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas pedagogiem un skolēnu vecākiem sākuši labdarības programmu “Lai Rēzija staigātu”. Tajā ikvienam iespējams sniegt atbalstu meitenes rehabilitācijai.
Ziedojumu konts:
Ventspils Rotary klubs (reģ. nr. 40008043703)
AS SWEDBANK: LV68HABA000140J063203
Maksājuma mērķis:
Rēzijas Anastasijas Špudes rehabilitācijai un ģimenes atbalstam
Jau ziņots, ka 10. janvārī, avārijā uz Ventspils šosejas notika traģiska avārija, kuras laikā mikroautobuss, kas pārvadāja Ventspils Mūzikas vidusskolas kora "Nošu planētas" dalībniekus sadūrās ar fūri. Traģiskajā sadursmē dzīvību zaudēja ilggadējā Ventspils Kultūras centra sieviešu kora “Venda” diriģente Anitra Niedre, 14 gadus vecā kora dalībniece un Rēzijas labākā draudzene Ketrina Raena Kušnere un mikroautobusa šoferis.