VIDEO; FOTO: smagā avārijā uz Ventspils šosejas bojā gājusi Ventspils Mūzikas vidusskolas kora "Nošu planētas" diriģente Anitra Niedre

Daugavpils Vienības namā, kur notiks Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkursa fināls, aģentūrai LETA atzina, ka konkurss netiks atcelts. Vienības nama vadītāja Diāna Soldāne, izsakot līdzjūtību kolektīviem no Ventspils, skaidroja, ka konkurss ir arī garīgs. Turklāt daļa dalībnieku jau ir sākusi ceļu uz Daugavpili, tāpēc koncerts Vienības namā notiks, veltot to kolēģiem no Ventspils.