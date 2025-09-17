“Atbildību jāuzņemas abiem šoferiem” - aculiecinieks par traģisko sadursmi ar policijas busiņu
Trešdienas pēcpusdienā Rīgā, zem Gustava Zemgala gatves pārvada, Madonas un Dzelzavas ielu krustojumā notika ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistījās Valsts policijas dienesta transportlīdzeklis un vieglā automašīna. Aculiecieks skaidro, kas notika.
Pēc aculiecinieka teiktā Valsts policijas transportlīdzeklis braucis pie sarkanā luksofora signāla ar ieslēgtiem gaismas un skaņas signāliem, ziņo “Degpunktā”. Taču policijas auto neesot bremzējis, lai pārliecinātos par drošību, šķērsojot krustojumu. Aculiecinieki uzskata, ka šādā situācijā atbildība par negadījuma izraisīšanu jāuzņemas abiem šoferiem.
Tiek ziņots, ka “Toyota” vadītāja braukusi pa Dzelzavas ielu un neesot pamanījusi no labās puses tuvojošos policijas automašīnu. Vairāki aculiecinieki stāsta, ka trieciens pa busiņa sānu to apgāzis uz ceļmalas zāliena, kur, laimīgā kārtā, tajā brīdī nebija gājēju.
Jau ziņots, ka negadījumā cietušas trīs personas – divas Valsts policijas amatpersonas un “Toyota” vadītājs. Visi cietušie slimnīcā tika nogādāti apmierinošā stāvoklī.