112
Šodien 16:13
Rīgā satiksmes negadījumā apgāzies policijas busiņš; satiksme apgrūtināta
Trešdienas pēcpusdienā Rīgā, zem Gustava Zemgala gatves pārvada, Madonas un Dzelzavas ielu krustojumā, noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts Valsts policijas dienesta transportlīdzeklis un vieglā automašīna. Avārijas dēļ šajā vietā satiksme ir apgrūtināta, tādēļ autovadītājiem ieteicams izvēlēties citus maršrutus, vēsta 360 Ziņas.
Notikuma vietā strādā neatliekamās palīdzības brigāde. Mediķu aprūpē nodoti gan policijas darbinieki, gan privātā auto pasažieri, tomēr informācija par viņu veselības stāvokli pagaidām netiek sniegta.