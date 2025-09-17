Vanšu tilta pārbūvei pieteikušies divi pretendenti
Rīgā Vanšu tilta pārbūves konkursā pieteikušies divi pretendenti, informē Rīgas dome.
Kā informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa, otrdien saņemti atkārtoti izsludinātā atklātā konkursa "Vanšu tilta pārbūve, projektēšana un autoruzraudzība" pretendentu piedāvājumi.
Tagad Rīgas pašvaldība veiks saņemto piedāvājumu vērtēšanu.
Atklāta konkursa kārtībā plānots atrast uzņēmēju, kurš veiks Vanšu tilta būvprojekta izstrādi un realizāciju.
Vanšu tilta pārbūve tiks īstenota, piemērojot "projektē un būvē metodi", kas paredz, ka viens uzņēmējs veic gan būvprojekta izstrādi, gan būvdarbu izpildi, nodrošinot vienotu pieeju, darbu saskaņotību un atbildību visā līguma izpildes laikā.
Līguma izpildes kopējais termiņš noteikts līdz 36 mēnešiem, no kuriem periods līdz 12 mēnešiem paredzēts projektēšanai, bet līdz 24 mēnešiem - būvdarbiem.
Iepriekš tika ziņots, ka pagājušajā gadā organizētais iepirkums tika pārtraukts, jo piedāvājumu iesniedza tikai viens pretendents, kura piedāvājumā iekļautais finanšu piedāvājums pārsniedza pasūtītāja finanšu iespējas.
Ņemot vērā iepriekšējo iepirkuma rezultātu, tika pārskatītas un precizētas atklāta konkursa nolikuma prasības, lai veicinātu plašāku pretendentu interesi un nodrošinātu lielāku konkurenci.
Rīgā kopumā ir 145 tilti, pārvadi un gājēju tuneļi. Daļa no tiem savu laiku ir nokalpojuši - par to liecina to vizuālais izskats un tehniskie rādītāji.