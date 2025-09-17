Ar daudzveidīgu programmu Āgenskalna tirgū atgriežas Kartupeļu festivāls
21. septembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00 Āgenskalna tirgū notiks ikgadējais Kartupeļu festivāls. Šogad tas norisināsies jau ceturto reizi, godinot iemīļoto dārzeni. Apmeklētājus sagaidīs ne tikai plašs kartupeļu tirdziņš, bet arī gardas pusdienas, meistarklases un dažādas aktivitātes. Ieeja – bez maksas.
Ar vairāk nekā 20 dažādu šķirņu kartupeļiem (arī rozā, oranžiem un violetiem!) tirgus Siltumnīcā ieradīsies kartupeļu dīleris Mārcis Pakalns, kas labprāt ne vien stāstīs par dažādo šķirņu kulinārajām īpašībām, bet arī aicinās apskatīt nelielu izstādi. Arī tirgus pastāvīgie zemnieki – “Z/S Kaķīši” un “Z/S Vārpas” – izcels savas šī gada ražas interesantākos atradumus.
Pastāvīgās un izbraukumu kafejnīcas pārsteigs ar īpašām kartupeļu pusdienām – pagalmu iedzīvos “SAKNÉ” un “Potato Patato” ar pildītiem kartupeļiem visdažādākajās variācijās, “Lido” gatavos slavenos kartupeļu salmiņus, būs arī “Augs” frī kartupeļi un citi kartupeļu gardēžiem saistoši piedāvājumi. Bet paviljona 1. stāvā “Oscars Fish” sadarbībā ar šefpavāru Kasparu Jansonu aicinās uz karsto un auksto ēdienu degustācijām.
Plkst. 12.00-13.00 tirgus koprades virtuvē “RE CEP TE” norisināsies kartupeļu pankūku gatavošanas meistarklase ar iemīļoto pankūku kafejnīcu “Bravo Johnny Pankūkas”. Kā ierasts – viss pagatavotais tiks kopā notiesāts. Paviljonā varēs satikt arī “Forest Prana” un iegādāties ārstnieciskām īpašībām bagāto kartupeļu ziedi, kā arī plkst. 13.00 un 15.00 piedalīties oksimeļa meistarklasē (pretī “Zaļais Kalns”).
Visbeidzot “Lorenz Snack World Latvija” aicinās piedalīties čipsu medībās – visā tirgū tiks paslēpti čipsu kuponi, un atrasto kuponu “Vest” bārā varēs iemainīt pret “Lorenz” čipsu paku.
Ieeja un dalība visos pasākumos bez maksas.
Norises vieta – Nometņu iela 64.