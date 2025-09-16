Automašīnas salonā Liepājā atrod zīdaini un divas guļošas personas; blakus šļirces un pulverveida viela
Augusta beigās Valsts policijā saņemta informācija, ka Liepājā, kādā stāvēšanai novietotā transportlīdzekli atrodas divas gulošas personas un klēpī - raudošs zīdainis, informē likumsargi.
Valsts policijas amatpersonas ieradās notikuma vietā un konstatēja, ka automašīnas salonā kopā ar mazuli un pieaugušajiem atrodas vairākas šļirces un pulverveida viela, kas, iespējams, satur narkotiskās vielas. Valsts policijas amatpersonas notikuma vietā izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības amatpersonas, lai pārliecinātos par bērna veselības stāvokli. Vecāki nogādāti medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai un šobrīd, saņemot ekspertīžu rezultātus, konstatēts, ka viņi atradušies apreibinošo vielu ietekmē. Valsts policija turpina izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā.
29. augustā ap pulksten 15.20 Valsts policijā saņemta informācija, ka Liepājā, Klaipēdas ielā 150 pie iebraucamā ceļa uz Dienvidu kapiem atrodas transportlīdzeklis, kura priekšā, salonā guļ divas pieaugušas personas, bet blakus kliedz mazgadīgs bērns. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Reaģēšanas nodaļas amatpersonas nekavējoties ieradās notikuma vietā, kur ieraudzīja norādīto transportlīdzekli. Transportlīdzekļa durvis bija aizvērtas un automašīnai nekādi vizuāli bojājumi nebija redzami, kas neliecinātu par ceļu satiksmes negadījumu. Pieejot pie transportlīdzekļa, bija redzams, ka pasažiera krēslā guļ sieviete, savukārt vadītāja krēslā guļ vīrietis un klēpī viņam – mazgadīgs bērniņš, kurš, ieraugot policistus, smaidīja un sāka kustēties.
Likumsargi nekavējoties atvēra transportlīdzekļa priekšējās durvis, uzrunājot abas automašīnā esošās pieaugušās personas. Sieviete nereaģēja uz sarunu, tāpēc likumsargi centās viņu pamodināt. Abas personas nespēja atbildēt uz jautājumiem un vizuāli, kā arī pēc sarunas izskatījās, ka atrodas reibuma stāvoklī.
Kad pieaugušajiem tika jautāts par bērnu un izskaidrots, ka šādas rīcības dēļ bērns tiks nodots kādai aprūpes iestādei, sieviete sāka raudāt, lūgties, lai bērnu atstāj ar viņu kopā un ka viņa spēj par viņu parūpēties. Taču, izvērtējot abu personu darbības, runas veidu, kā arī apskatot minētā transportlīdzekļa salonu, tika konstatēts, ka tur atrodas vairākas šļirces ar šķidrumu, tāpat izlietotas šļirces un pulverveida viela, kas, iespējams, satur narkotiskās vielas.
Veicot alkohola pārbaudi personu izelpā, konstatēts, ka alkoholisko dzērienu ietekmē viņi neatrodas. Abām personām vairākkārt jautāts, vai viņi ir lietojuši apreibinošās vielas un tikai pēc laika, kad tika uzrādītas automašīnā atrastās šļirces, abas personas savu vainu nenoliedza, atzīstot, ka ir lietojuši apreibinošās vielas.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesu par apreibinošo vielu neatļautu glabāšanu un nogādāja personas medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai.
Bērna mamma nenoliedza, ka ir lietojusi narkotiskās vielas un ka arī pagājušajā gadā ir sodīta par narkotisko vielu lietošanu.
Ņemot vērā, ka mazgadīgais bērns atradās transportlīdzeklī nepieskatīts un nepiesprādzēts starp vecākiem, kuri, iespējams, narkotisko vielu ietekmē gulēja, un nebija zināms gulēšanas ilgums, kā arī ņemot vērā, ka bērns bija nepabarots, netīrā apģērbā, pilnā pamperī un transportlīdzekļa salonā, kur atvērtā veidā atradās šļirces ar adatām un šķidrumiem, kas, iespējams, satur narkotiskās vielas, par notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu.
Policisti bērnu pabaroja un uz notikuma vietu izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, kuri apskatīja bērnu un veselības problēmas nekonstatēja. Zīdainis tika nodots aprūpē radiniecei, kura apņēmās par viņu rūpēties un nenodot atpakaļ viņa vecākiem līdz bāriņtiesas lēmumam.
Pateicoties tam, ka bērna vecāki automašīnu iznomāja no uzņēmuma, kurš sāka par automašīnu interesēties un šo transportlīdzekli atrada, tika konstatēts šis satraucošais skats transportlīdzekļa salonā un izsaukta Valsts policija.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas ir saņēmusi ekspertīzes rezultātus par apreibinošu vielu klātesamību organismā un konstatēts, ka vecāki atradās apreibinošo vielu ietekmē. Savukārt ekspertīzes, kas nosaka automašīnas salonā esošo vielu apjomu un sastāvu, vēl tiek gaidītas. Valsts policija turpina izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā.
Policija atgādina, ka viens no vecāku galvenajiem uzdevumiem ir rūpēties par bērnu dzīvību un drošību. Tāpat policija arī turpmāk aicina iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un informēt par šādiem un līdzīgiem gadījumiem, zvanot uz tālruņa numuru 112.