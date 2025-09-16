"Iedeva mammai buču un iekāpa melnā auto!" Tuvinieki joprojām izmisīgi meklē bezvēsts pazudušo Gintu
Tuvunieki lūdz atsaukties ikvienu, kurš varētu sniegt informāciju par Ginta Jēča atrašanās vietu. Vīrietis 18. augustā atvadījās no mammas, iekāpa melnā automašīnā un pazuda bez vēsts, norāda "Degpunktā".
Jau ziņots, ka Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1997. gadā dzimušo Gintu Jēču. Vīrietis pēdējo reizi redzēts šā gada 18. augustā Tukuma novadā, Jaunsātu pagastā. Lai gan pagājušas jau trīs nedēļas, Gints joprojām nav atrasts, tomēr viņa tuvinieki nezaudē cerības.
Viņi atklāj, ka 18. augusta vakarā Gints uz pieres noskūpstīja mammu, paņēma savu mugursomu un telefonu, izgāja no mājas un iekāpa tumšā automašīnā. Viņš bija ģērbies šortos, kedās un zaļā jakā. " Viņš vispār neko nevienam nav teicis. Izkūpējis gaisā!" norāda Ginta audžubrālis Ulvis.
Vīrietis norāda, ka 19. augustā nosūtīja brālim audio ziņu, prasot, cik ilgi vēl viņš grasās strādāt. Un tā arī bija pēdējā saziņa ar 27 gadus veco Gintu. “Viņš mums ir tāds draiskulis, bet mēs esam visur izskatījušies un visur apvaicājušies. Neviens nav [viņu] ne redzējis, ne arī [kaut ko par viņu] dzirdējis,” atzīst audžubrālis.
Valsts policija aicina aplūkot Ginta fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!