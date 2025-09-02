Meklē kopš 18. augusta Tukuma novadā pazudušo Gintu Jēču
Gints Jēča (foto: Valsts policija)
112

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1997. gadā dzimušo Gintu Jēču. Vīrietis pēdējo reizi redzēts šā gada 18. augustā Tukuma novadā, Jaunsātu pagastā.

Pazīmes: augums 175 cm, vidējas miesas būves, īsiem gaišiem matiem, zilām acīm. Bija ģērbies tumši zaļā jakā ar kapuci, melnos šortos, melnos ar sarkanu sporta apavos. Līdzi bija melna sporta soma.

Valsts policija aicina aplūkot Ginta fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!

