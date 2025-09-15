Siliņa: sarunas par nākamā gada budžetu stiprina koalīciju, neskatoties uz izaicinājumiem
Grūtu jautājumu risināšana paver iespējas dažādiem lēmumiem pieiet radošāk, pēc valdošās koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes žurnālistiem teica Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), atbildot uz jautājumu, vai darbs pie nākamā gada budžeta un koalīcijas partneru ultimāti neliecina par nestabilitāti koalīcijā.
Viņa atskatījās uz pērno gadu, kad koalīcija panāca vienošanos nepalielināt atalgojuma griestus visā valsts pārvaldē, tāpat valdība spēja pieņemt lēmumu, ka valsts kapitālsabiedrībās valdes locekļiem par sliktu rezultātu atalgojumu var samazināt. "Manuprāt, šādas sarunas tikai stiprina, norūda mūsu politisko vēlmi atrast risinājumus, kas nav pierasti vai viegli," teica premjere, norādot, ka sarunas ir garākas, taču tas liek domāt par to, kā valsts pārvaldi modernizēt un padarīt efektīvāku.
Satiksmes ministrs Atis Švinka (P) sacīja, ka "Progresīvajiem" ir cieņpilnas sarunas un attiecības ar koalīcijas partneriem, un tas, ka notiek intensīvas sarunas, nenozīmējot, ka ir problēmas.
Viņš atzīmēja, ka "Progresīvo" Saeimas frakcija nākamnedēļ aicinājusi zemkopības ministru Armandu Krauzi (ZZS) uz padziļinātu diskusiju par mežu jautājumiem. "Ja būs budžets, tad būs valdība," piebilda Krauze, norādot, ka ZZS ar "Jauno vienotību" nav lielu domstarpību, bet dažos jautājumos ar "Progresīvajiem" esot būtiskas atšķirības.
"ZZS tomēr ir vairāk konservatīvs un centrisks spēks," rezumēja Krauze.
Kā vēstīts, ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) pirmdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" paziņoja, ka ZZS pašlaik neredz iespēju virzīties uz priekšu ar nākamā gada budžeta projektu, jo koalīcijā nav panākti to apmierinoši risinājumi jautājumā par pazeminātu pievienotās vērtības nodokļa likmi daļai pārtikas un mazo lauku skolu uzturēšanu.
Savukārt "Jaunās vienotības" Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics aģentūrai LETA norādīja, ka koalīcijas partneriem "nevajadzētu mētāties ar ultimātiem".
"Esam gatavi diskutēt, bet aicinu visus būt atbildīgiem un nemētāties ar ultimātiem," teica Jurēvics, uzsverot, ka jau iepriekš panākta vienošanās, ka prioritātes nākamā gada budžetā ir iekšējā un ārējā drošība, atbalsts ģimenēm un izglītībai.