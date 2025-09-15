Jūlijā Latvijā piedzima 1103 mazuļi.
Latvijā pirmo reizi šogad piedzimuši vairāk nekā 1000 bērni mēnesī
2025. gada jūlijā Latvijā reģistrēti 1103 jaundzimušie - tas ir pirmais mēnesis kopš 2024. gada oktobra, kad dzimušo skaits pārsniedzis publiskajā telpā bieži pieminēto kritisko 1000 bērnu robežu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Pērn oktobrī tika reģistrēti 1020 dzimušie, bet pēc tam nākamajos mēnešos reģistrēto jaundzimušo skaits bijis zem tūkstoša. No šā gada jūlijā dzimušajiem bērniņiem 582 bija puikas, bet 521 - meitene.
Jau ziņots, ka šī gada pirmajos piecos mēnešos Latvijā piedzima par 14,2% jeb 774 jaundzimušajiem mazāk nekā aizvadītajā gadā analogā laika periodā. Tikmēr 2025.gada pirmajos piecos mēnešos Latvijā reģistrētas 3005 laulības, kas salīdzinājumā ar 2024.gada attiecīgo periodu bija par 26,9% jeb 637 laulībām vairāk.