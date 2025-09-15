Liepājas cietumā ieslodzītais, iespējams, izdarījis pašnāvību
foto: Edijs Pālens/LETA
Ilustratīvs attēls.
Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Liepājas cietumā pirms nedēļas miris kāds ieslodzītais. Ieslodzījumu vietu pārvade informē, ka uzsākts kriminālprocess par ieslodzītā nāves faktu 9. septembrī.

Portāla "Liepajniekiem.lv" rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka ieslodzītais - aptuveni 20 gadus vecs vīrietis – izdarījis pašnāvību.

Viņš cietumā nonācis, iespējams, saistībā ar seksuāla rakstura noziegumu, taču vēl nav bijis notiesāts.

Kā informēja Ieslodzījumu vietu pārvaldē, šobrīd kriminālprocesā notiek izmeklēšana un līdz ar to nekāda cita informācija netiek sniegta.

