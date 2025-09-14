Pērn laulībā stājušies 10 nepilngadīgi jaunieši.
Pērn laulībā stājušies 10 nepilngadīgi jaunieši, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija.
Pagājušajā gadā Latvijā reģistrētas kopumā 10 205 laulības. Desmit no tām kāds no laulājamajiem bijis vecumā līdz 18 gadiem - deviņas jaunietes un viens jaunietis.
Gada laikā šādu laulību skaits nedaudz sarucis. 2023. gadā laulībā, nesasniedzot 18 gadu vecumu, stājās 15 sievietes.
Tikmēr 2010. gadā, kad vispārējais laulību skaits valstī bija 9290, šādā savienībā stājās kopumā 29 nepilngadīgie, no kuriem 28 bija sievietes.
2025. gada sākumā Latvijā dzīvoja 1,857 miljoni iedzīvotāju, no tiem 344 000 jeb 18,5% bija bērni vecumā līdz 17 gadiem. Kopš 2016. gada sākuma bērnu skaits samazinājies par 8800 jeb 2,5%.