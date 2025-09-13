"Ignorē ceļu satiksmes noteikumus!": liepājniekus pārsteidz klaiņojoša gotiņa
Ceturtdienas vakarā Liepājas fotogrāfs Dainis Ģelzis savā “Facebook” kontā publicēja video, kurā redzama govs, kas nesteidzīgi šķērso 14. novembra bulvāra un Grīzupes ielas krustojumu un ignorē ceļu satiksmes noteikumus.
“STOP zīmi tomēr neievēroja,” govs neapzinīgo uzvedību komentēja Dainis Ģelzis. Brūnaļa nesteidzīgi šķērsoja krustojumu, īpaši nepievēršot uzmanību braucošajai kravas automašīnai.
Liepājas Dzīvnieku patversmes “Lauvas sirds” dzīvnieku ķērājs Igors apstiprināja "liepajniekiem.lv", ka tā saņēmusi divus ziņojumus par Grīzupes ielas rajonā klīstošo govi. Saņemts arī ziņojums no Pašvaldības policijas, ka viņiem ziņots par klīstošo ragulopu.
Tomēr meklēšana norādītajā jaunā cietuma rajonā nav bijusi veiksmīga, visi satikties tikai raustījuši plecus. “Aitas un kazas – jā, bet govi neviens nebija manījis,” sacīja dzīvnieku ķērājs. Un vispār, pat ja atrastu, “kā es mašīnā govi dabūšu iekšā?” viņš nosmēja.
Dzīvnieku ķērājs pieļauj, ka govs nobijusies no stiprā lietus un pērkona, kāds bijis iepriekšējā pēcpusdienā, un aizbēgusi. “Dzīvnieki baidās. Vakar arī saņēmām divus ziņojumus no iedzīvotājiem, kuriem pērkona laikā pamukuši suņi. Viens pat no ķēdes bija norāvies,” viņš sacīja.
Pēdējā informācija bijusi, ka gotiņa manīta ejam pilsētas robežas virzienā. “Cerams, uz mājām,” piebilst ķērājs. Iespējams, gotiņas īpašnieki varētu būt no Jaunās pasaules mikrorajona, Cimdenieku apkaimes vai no lauku mājām aiz pilsētas robežas, vēsta "liepajniekiem.lv".